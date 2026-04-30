El Supremo determina que el permiso para ausentarse por motivos familiares debe pagarse

Ausentarse del trabajo por un imprevisto familiar que requiera nuestra presencia no se descontará de la nómina. Así ha fallado el Tribunal Supremo, que establece que en caso de ejercer este permiso por causa de fuerza mayor debe ser retribuido por las horas de ausencia con un límite equivalente a cuatro días de trabajo al año.

El Supremo ha determinado que este permiso debe ser retribuido por imperativo legal, sin que sea necesario que así lo establezca "de forma expresa el convenio colectivo" o acuerdo de empresa aplicable. Esto no impide que la representación de los trabajadores pueda concretar como su contenido y alcance en la negociación colectiva.

En esa sentencia del 17 de abril, que se acaba de conocer, la Sala de lo Social desestima el recurso de casación presentado contra un fallo de febrero de 2024 de la Audiencia Nacional sobre un conflicto colectivo en la compañia Unisono, que iniciaron la Confederación Intersindical Galega, CGT y USO y al que se adhirieron CCOO, UGT, TUSI y CSIF.