Restaurantes que luchan contra el cambio climático y apuestan por la conciliación: otra hostelería es posible

Existe una hostelería que cuida en un mundo, el de la restauración, no en pocas ocasiones vinculado con el desperdicio alimentario, la alta generación de residuos, el elevado consumo energético y unas condiciones laborales draconianas que convierten al sector en uno con mayor número de bajas laborales.

Pero otro modelo de hostelería es posible y algunos restaurantes están optando por un paradigma diferente, más respetuoso con el medioambiente y con las personas.

Se puede ser rentable sin comprometer los recursos y se puede ofrecer un entorno motivador al equipo sin cargar al trabajador con un horario prácticamente incompatible con la vida misma. Se puede potenciar el bajo consumo energético y es posible una cocina que ponga el acento en la eficiencia energética, el consumo responsable, en no tirar comida y en la mejora de la gestión de residuos.

Desperdicio cero: alta cocina de aprovechamiento El chef valenciano Ricard Camarena acaba de ganar el Sol Sostenible #AlimentosdEspaña 2026, una iniciativa de la Guía Repsol y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que tiene el objetivo de reconocer la sostenibilidad en el mundo gastronómico y que distingue a proyectos especialmente comprometidos con la lucha contra el cambio climático, el uso responsable del producto y la cocina respetuosa como concepto integral. Camarena entiende la cocina "como oficio y compromiso diario" principalmente con el desperdicio cero y el aprovechamiento de los alimentos llevado al límite. "El objetivo es que todo el producto sea válido y pueda aprovecharse al 100 %, generando cero residuos", afirma Camarena en una entrevista con RTVE Noticias. Así, en su restaurante elaboran 150 bebidas no alcohólicas generadas exclusivamente a partir de residuos vegetales, frutales y de carbohidratos; mermeladas elaboradas con cortezas de cítricos y melazas hechas a partir de extractos vegetales, entre otros productos. En este mundo de aprovechamiento, la salmuera de la anchoa ha pasado de ser un producto de desecho en la industria conservera a ser un ingrediente fetiche como 'umami de mar' y sustituto de la sal. Ricard Camarena, chef valenciano Todo vale con un aprovechamiento integral y máximo del producto que viene del uso del todo: pieles, pulpas, espinas, huyendo de la supuesta parte A y B de un alimento. Camarena destaca que "ser sostenible no debe ser solo un discurso" y que la clave está en lo que haces en tu restaurante "cuando nadie está mirando": "Es una cuestión de honestidad con el producto, con el equipo y con el territorio”.

Cocina que "cuida del planeta y las personas" Otro restaurante reconocido con otro Sol Sostenible es Tramo, en Madrid, por impulsar un ocio urbano responsable concebido desde la propia construcción del espacio, en el que toda la madera es reciclada, los materiales provienen de la bioconstrucción, la energía se genera a través de paneles fotovoltaicos, la climatización se produce a través de un sistema de pozos provenzales que aprovechan la temperatura del subsuelo y hay sistemas de reutilización del agua de la lluvia. El mobiliario (mesas, sillas, lámparas) está creado por un sistema de piezas de aluminio que permite el reciclado y las vajillas, creadas a partir de la arena de demolición del local donde se levantó el restaurante. Restaurante Tramo, de Madrid, realizado con bioconstrucción Todos los ingredientes de cada plato provienen de "pequeños productores ecológicos y de origen español", cuenta su chef Raúl Sánchez, que además explica que el 50 % del personal del restaurante proviene de colectivos en situaciones vulnerables o en riesgo de exclusión social y para ello colaboran con la Asociación Norte Joven, Fundación Tomillo, Fundación Plaza de Los Oficios, Asociación Envera, Diaconía y Fundación Raíces. "Nacemos con la filosofía de ayudar a las personas y ayudar al planeta", afirma el chef, que añade que el impacto social y medioambiental del local es tan importante como el económico. "Seguramente ganaríamos más de otra manera, pero tenemos otras prioridades también", afirma Sánchez, que espera que otros restaurantes sigan el camino de la cocina responsable y honesta. Y es que el de la hostelería es un sector complicado, marcado por la precariedad, con miles de empleos sin cubrir y con horarios más que complicados. A su vez, es un sector clave y estratégico en nuestro país que representa casi el 7 % del PIB.