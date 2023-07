"Ya nadie quiere dedicarse a ser camarero". Ana Taibo, propietaria de un par de bares en el centro de Madrid, responde así a nuestras preguntas sobre los problemas para encontrar profesionales para contratar en hostelería. "Es difícil encontrar personal cualificado que tenga experiencia o ganas de trabajar. La historia es que la hostelería a día de hoy es un trabajo pasajero, siempre es algo hasta que encuentre de lo mío".

El sector tiene 8.217 vacantes, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al primer trimestre de 2023, y se enfila hacia sus meses más intensos, los de la temporada de verano. Los miles de puestos de trabajo sin cubrir en hostelería son una constante en la serie que recoge el INE desde 2013, pero el problema se ha vuelto más evidente para empresarios, sindicatos y trabajadores desde que terminó la pandemia de coronavirus y la actividad ha vuelto a la normalidad. CCOO asegura que España ha perdido 32.000 camareros desde 2019 en un sector que, según la patronal, aporta el 4,9% del PIB nacional.

Trabajadores denuncian fraudes en la cotización

¿Es un problema de condicionales laborales? "Qué te voy a decir… Mis condiciones son buenas y yo tengo camareros", justifica Taibo, que admite que, en muchas ocasiones, es un trabajo "muy mal pagado".

"En la mayoría de bares, restaurantes y demás, tu sueldo en nómina es de mil ciento y pico euros y te dan 200 euros de sobresueldo. Entre 1.300 y 1.400 euros te pagan. ¿Qué ocurre? Que luego no echas ocho horas, echas mínimo 12". Es la experiencia de José, que ha sido camarero durante más de 30 años en la capital. Recientemente ha tenido que interrumpir su carrera por enfermedad y se reconoce penalizado por no haber cotizado todas las horas trabajadas. "La gente más joven se ha dado cuenta y se va".

Hostelería de España, la confederación estatal de empresarios es consciente de ese problema: la incorporación de jóvenes al mercado laboral es un tercio inferior a hace 20 años, mientras los puestos en hostelería se han duplicado. Desde la patronal, no obstante, recuerdan que esta es una cuestión estructural en España por la pirámide de población y que no son el único sector económico afectado por los problemas temporalidad o jornadas atípicas. Esto, además, no tienen por qué ser precario, si se cumple con la legislación.

"En 300.000 empresas que tenemos efectivamente podemos encontrar desaprensivos. Estos nos hacen un flaco a la mayoría de las empresas que están trabajando seriamente, que saben que disponer de buenos profesionales pasa por cuidarlos", afirma Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, que tacha de "economía sumergida" y "competencia desleal" el fraude en las cotizaciones.

A este respecto, UGT y CCOO concluyen que la pandemia ha cambiado la disposición de muchos trabajadores para aceptar que una parte de su jornada sea en negro. Con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante el confinamiento y las restricciones, los empleados percibían un 70% de la base reguladora y, si solo una parte de su salario real estaba declarada por el empresario, al final, la ayuda recibida quedaba por debajo de lo necesario para vivir.

"Muchas veces era un 40% de sus ingresos reales. Por lo tanto, la gente empezó a ver que la no cotización de parte de su salario tenía un perjuicio de cara a las prestaciones por desempleo y, sobre todo, a las prestaciones de jubilación. Eso ha hecho que la gente se busque otros sectores", señala Marcos Gutiérrez, secretario Institucional y de Comunicación de la Ejecutiva Federal de Servicios de CCOO.