La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre de 2026 impulsada por el empleo y el consumo
- El crecimiento se mantiene estable aunque sufre una desaceleración del 0,2% respecto al cierre de 2025
- El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del 2,2% para el conjunto del año
RTVE.es / AGENCIAS
La economía de España resiste: el PIB de España ha crecido un 0,6% en el primer trimestre de 2026, según el dato adelantado que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este ritmo representa una ligera desaceleración del 0,2% respecto al último trimestre de 2025, pero acelera su avance interanual al 2,7% y va en línea con las previsiones de Gobierno y organismos.
Estas cifras de crecimiento vienen impulsadas por un "efecto arrastre" del cierre de 2025 y la fortaleza del consumo y la creación de empleo.
(Noticia en ampliación)