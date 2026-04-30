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La economía española crece un 0,6% en el primer trimestre de 2026 impulsada por el empleo y el consumo

  • El crecimiento se mantiene estable aunque sufre una desaceleración del 0,2% respecto al cierre de 2025
  • El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del 2,2% para el conjunto del año
Puesto de frutas y verduras con espárragos, tomates, aguacates y frutos rojos. Precios: "1,65 KILO RAZÓN DE BUEY", "ESPARRAGO DE TUDELA 4,99 KILO", "UNIDADES 2 -> 2,50", "UNIDADES 3 -> 3,40".
El consumo impulsa el crecimiento de la economía EUROPA PRESS EUROPA PRESS
RTVE.es / AGENCIAS

La economía de España resiste: el PIB de España ha crecido un 0,6% en el primer trimestre de 2026, según el dato adelantado que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este ritmo representa una ligera desaceleración del 0,2% respecto al último trimestre de 2025, pero acelera su avance interanual al 2,7% y va en línea con las previsiones de Gobierno y organismos.

Estas cifras de crecimiento vienen impulsadas por un "efecto arrastre" del cierre de 2025 y la fortaleza del consumo y la creación de empleo.

(Noticia en ampliación)

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