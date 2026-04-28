Carlos Cuerpo avisa: "La guerra en Irán podría restar a la economía española entre una y ocho décimas este año"
- El conflicto en Oriente Próximo sumará un punto a la inflación hasta el 3,1%
- Economía da por cumplido el nuevo marco de reglas fiscales comprometido con Bruselas
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avisado este martes que el conflicto en Oriente Medio podría restar entre una y ocho décimas a la economía de nuestro país aunque mantiene las previsiones del 2,2 % de crecimiento para este año. La guerra en Irán, ha explicado Cuerpo, sumará un punto a la inflación, que se elevará al 3,1%.
Cuerpo ha presentado ante el Consejo de Ministros estas cifras que se incluyen en el informe de progreso del Plan fiscal y estructural de medio plazo 2025-2028 aprobado a finales de 2024. Da por cumplidos los compromisos con Bruselas y avanza el posible impacto económico de la guerra con diferentes escenarios en función de la duración del conflicto.
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