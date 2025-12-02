Enlaces accesibilidad
El Consejo de Ministros aprueba por segunda vez la senda de déficit con los objetivos que ya rechazó el Congreso

  • Si el Congreso vuelve a votar en contra, las autonomías perderán una décima de margen fiscal
  • El Gobierno podrá presentar luego su proyecto de presupuestos, aunque se complica su aprobación
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero durante la sesión de control al Ejecutivo, el 26 de noviembre de 2025. EFE/Borja Sánchez-Trillo
RTVE.es / EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, con los objetivos que ya rechazó el Congreso la semana pasada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que estos objetivos se remitirán de nuevo a las Cortes, donde, por el momento, no cuentan con apoyos suficientes para salir adelante. Y si la cámara baja rechaza por segunda vez la senda, entrarán en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural, que son los mismos a nivel global.

No obstante, en ese caso, las comunidades autónomas perderán el margen fiscal que les concede la senda. Y es que tendrían que cerrar en equilibrio presupuestario (0% de déficit) en lugar de permitírseles el 0,1% del producto interior bruto (PIB). Según el ejecutivo, ello supone perder una capacidad de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028.

Una vez superada esa segunda votación de la senda de estabilidad, sea cual sea el resultado, el Gobierno habrá completado los trámites previos a los presupuestos generales del Estado de 2026 y podrá presentar su proyecto.

Del 2,1% el año que viene al 1,6% en 2028

La senda de estabilidad prevé, al igual que la rechazada la pasada semana, que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028 para el conjunto de las Administraciones.

Los objetivos de déficit para el Estado son del 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028; y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y del 0,1 % del PIB en 2028.

Como comentábamos antes, las comunidades autónomas podrán tener un 0,1 % del PIB de déficit en cada ejercicio, mientras que las corporaciones locales tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario.

Según los objetivos del Gobierno, la deuda deberá bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028 para cumplir con la regla de gasto —el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios—, que es del 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.

