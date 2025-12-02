El Consejo de Ministros aprueba por segunda vez la senda de déficit con los objetivos que ya rechazó el Congreso
- Si el Congreso vuelve a votar en contra, las autonomías perderán una décima de margen fiscal
- El Gobierno podrá presentar luego su proyecto de presupuestos, aunque se complica su aprobación
El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, con los objetivos que ya rechazó el Congreso la semana pasada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que estos objetivos se remitirán de nuevo a las Cortes, donde, por el momento, no cuentan con apoyos suficientes para salir adelante. Y si la cámara baja rechaza por segunda vez la senda, entrarán en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural, que son los mismos a nivel global.
No obstante, en ese caso, las comunidades autónomas perderán el margen fiscal que les concede la senda. Y es que tendrían que cerrar en equilibrio presupuestario (0% de déficit) en lugar de permitírseles el 0,1% del producto interior bruto (PIB). Según el ejecutivo, ello supone perder una capacidad de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028.
Una vez superada esa segunda votación de la senda de estabilidad, sea cual sea el resultado, el Gobierno habrá completado los trámites previos a los presupuestos generales del Estado de 2026 y podrá presentar su proyecto.
Del 2,1% el año que viene al 1,6% en 2028
La senda de estabilidad prevé, al igual que la rechazada la pasada semana, que el déficit público baje al 2,1% del PIB en 2026, el 1,8 % del PIB en 2027 y el 1,6 % del PIB en 2028 para el conjunto de las Administraciones.
Los objetivos de déficit para el Estado son del 1,8 % del PIB en 2026, el 1,5 % del PIB en 2027 y el 1,4 % del PIB en 2028; y los de la Seguridad Social, del 0,2 % del PIB en 2026 y 2027 y del 0,1 % del PIB en 2028.
Como comentábamos antes, las comunidades autónomas podrán tener un 0,1 % del PIB de déficit en cada ejercicio, mientras que las corporaciones locales tendrán que cerrar en equilibrio presupuestario.
Según los objetivos del Gobierno, la deuda deberá bajar al 100,9 % del PIB en 2026, el 100 % del PIB en 2027 y el 99,1 % del PIB en 2028 para cumplir con la regla de gasto —el límite de cuánto puede aumentar el gasto computable entre dos ejercicios—, que es del 3,5 % para 2026, el 3,4 % para 2027 y el 3,2 % para 2028.