El Consejo de Ministros aprueba por segunda vez la senda de déficit con los objetivos que ya rechazó el Congreso

El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028, con los objetivos que ya rechazó el Congreso la semana pasada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha explicado que estos objetivos se remitirán de nuevo a las Cortes, donde, por el momento, no cuentan con apoyos suficientes para salir adelante. Y si la cámara baja rechaza por segunda vez la senda, entrarán en vigor los objetivos de déficit incluidos en el plan fiscal estructural, que son los mismos a nivel global.

No obstante, en ese caso, las comunidades autónomas perderán el margen fiscal que les concede la senda. Y es que tendrían que cerrar en equilibrio presupuestario (0% de déficit) en lugar de permitírseles el 0,1% del producto interior bruto (PIB). Según el ejecutivo, ello supone perder una capacidad de gasto de 5.485 millones de euros en el periodo 2026-2028.

Una vez superada esa segunda votación de la senda de estabilidad, sea cual sea el resultado, el Gobierno habrá completado los trámites previos a los presupuestos generales del Estado de 2026 y podrá presentar su proyecto.