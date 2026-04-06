Carlos Cuerpo reconoce que la guerra complica la presentación de presupuestos y confía en acabar la legislatura

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que habrá presupuestos aunque el conflicto en Oriente Medio dificultará su impulso. "Hay un compromiso del presidente", ha asegurado en una entrevista en el programa Espejo Público en Antena 3, pero también ha reconocido que el escenario es complejo "porque no sabemos cuál va a ser el impacto de la guerra... es imposible predecir donde estaremos a final de año". Asimismo, ha recordado que ahora mismo "tenemos cuentas prorrogadas y hay que tener claro hacia dónde van los precios o el gasto público".

Cuerpo se ha mostrado "optimista" y ha apostado por la continuidad del gobierno "más allá de 2027". En su argumentación, se ha apoyado en los sondeos que ya registran "un cambio de tendencia".

"Veremos hasta qué punto este cambio de tendencia se refleja, yo espero que sí también en las elecciones andaluzas y, sobre todo, de aquí a un año en las generales", ha aseverado.

El nuevo vicepresidente ha afirmado que se "siente muy identificado con la agenda política de este gobierno" y, respecto a su perfil moderado, ha respondido que "es importante tener un Consejo de Ministros variados en el que quepan todos lo perfiles. Yo aporto mi granito".

Ante el arranque de los juicios por el caso Kitchen y el caso Mascarillas, Cuerpo ha asegurado que "hay que mostrar tolerancia cero" y ha pedido a la justicia que actúe con contundencia.

Sobre su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha remarcado que "no he coincidido con él. No tengo su número".