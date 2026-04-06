Carlos Cuerpo reconoce que la guerra complica la presentación de presupuestos y confía en acabar la legislatura
- El ministro de Economía asegura que hay "un compromiso del presidente" para sacarlos adelante, aunque "ahora es un momento complejo"
- Cuerpo cree que el Gobierno acabará la legislatura: "Voy más allá de 2027"
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que habrá presupuestos aunque el conflicto en Oriente Medio dificultará su impulso. "Hay un compromiso del presidente", ha asegurado en una entrevista en el programa Espejo Público en Antena 3, pero también ha reconocido que el escenario es complejo "porque no sabemos cuál va a ser el impacto de la guerra... es imposible predecir donde estaremos a final de año". Asimismo, ha recordado que ahora mismo "tenemos cuentas prorrogadas y hay que tener claro hacia dónde van los precios o el gasto público".
Cuerpo se ha mostrado "optimista" y ha apostado por la continuidad del gobierno "más allá de 2027". En su argumentación, se ha apoyado en los sondeos que ya registran "un cambio de tendencia".
"Veremos hasta qué punto este cambio de tendencia se refleja, yo espero que sí también en las elecciones andaluzas y, sobre todo, de aquí a un año en las generales", ha aseverado.
El nuevo vicepresidente ha afirmado que se "siente muy identificado con la agenda política de este gobierno" y, respecto a su perfil moderado, ha respondido que "es importante tener un Consejo de Ministros variados en el que quepan todos lo perfiles. Yo aporto mi granito".
Ante el arranque de los juicios por el caso Kitchen y el caso Mascarillas, Cuerpo ha asegurado que "hay que mostrar tolerancia cero" y ha pedido a la justicia que actúe con contundencia.
Sobre su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha remarcado que "no he coincidido con él. No tengo su número".
La economía, marcada por la guerra
Respecto al futuro de la economía española, ha remitido a la evolución de la guerra, que marcará el ritmo en los próximos meses. "Es imposible predecir con un mínimo de fiabilidad donde vamos a estar a final de año", ha asegurado.
Cuerpo ha insistido en que su departamento está pendiente de todos los indicadores económicos y de la marcha del conflicto, cuya duración será clave. A corto plazo, ha precisado, repercute "en un efecto en los precios del crudo y del gas" aunque "en España estamos más protegidos por nuestro esfuerzo en incrementar energías renovables".
No obstante, ha reconocido que el alza de los combustibles afectará al bolsillo de los ciudadanos, algo que ya ha anticipado el el último dato adelantado de inflación -3,3% en marzo- que supuso una subida de casi un punto respecto al mismo mes de 2025. "Cuanto más dure el conflicto, más va a acabar afectando a los precios de la energía y a la cesta de la compra", ha lamentado.
Preguntado por la buena marcha de los datos macroecónomicos que no se terminan de notar en el bolsillo de los españoles, Cuerpo ha admitido que "hay que ser consciente de ellos". Ha reconocido que "las familias" han tenido que asimilar varios "shocks sucesivos" desde 2018 y, por eso, ha reiterado la obligación "de proteger a medio y largo plazo" a esas familias "para que estemos preparados para enfrentar el impacto" de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Cuerpo también ha adelantado que, en los meses venideros, "las dinámicas internas, el consumo privado y nuestras empresas" serán los motores de crecimiento.