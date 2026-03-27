Carlos Cuerpo, el nuevo vicepresidente del Gobierno de perfil más técnico que político y sin carné del PSOE

El nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, llegó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en diciembre de 2023, cuando fue nombrado ministro de Economía, Comercio y Empresa tras la salida de Nadia Calviño al ser nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Al contrario que su predecesora más inmediata en la Vicepresidencia del Gobierno, María Jesús Montero, Cuerpo tiene un perfil más técnico que político, y no tiene carné del PSOE.

Ahora Cuerpo llega a la Vicepresidencia primera del Gobierno después de que Montero haya dejado el Ejecutivo para ser ser candidata del PSOE en las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

El nuevo vicepresidente del Gobierno no es afiliado del PSOE, como tampoco lo era Nadia Calviño, aunque ha participado alguna vez en actos de los socialistas. Es conocido por su talante moderado y ha sido uno de los ministros más discretos del Gobierno de Sánchez, aunque esta semana fue protagonista de uno de los muchos choques en el Ejecutivo de coalición, entre la parte socialista y los miembros de Sumar, a cuenta del registro horario.

En las últimas semanas, y ante la perspectiva de que Sánchez tendría que remodelar su Gobierno cuando Montero saliera del Ejecutivo para hacer campaña en Andalucía, el nombre de Cuerpo era uno de los más sonados para la Vicepresidencia primera, ya que había tenido más protagonismo en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Doctorado en Economía y habla varios idiomas A Cuerpo le precede una amplia trayectoria tanto en la administración nacional como la europea. Es licenciado en Economía por la Universidad de Extremadura y doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid. También es funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde el año 2008, y ha sido también secretario del Tesoro y mano derecha de Calviño en el Ministerio de Economía cuando ella era la titular de la cartera. Ha trabajado en organismos como la Comisión Europea, donde trabajó en calidad de experto nacional, ejerciendo responsabilidades relacionadas con el Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos, y también en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Según indica en su currículum en el Portal de la Transparencia del Gobierno, Cuerpo habla inglés y el francés, pero también en algún viaje oficial a países asiáticos ha sorprendido a todos hablando en japonés y chino.