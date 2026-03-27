Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen ante el rey sus nuevos cargos en el Gobierno

El ministro de Economía, Comercio y Empresa y nuevo vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, y el recién nombrado ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido este viernes sus nuevos cargos ante Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, un acto en el que también ha estado presente el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

Asimismo ha estado presente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en calidad de Notario Mayor del Reino. Cuerpo y España han prometido sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierta en el artículo 100, que hace referencia al nombramiento de los miembros del Gobierno a cargo del rey.

Primero ha prometido el cargo Carlos Cuerpo, que asume así la Vicepresidencia primera del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero, que abandona el Ejecutivo para ser ser candidata del PSOE en las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

Mientras, Arcadi España, que ejercía hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, releva a Montero al frente del Ministerio de Hacienda. El nuevo ministro, que estaba algo nervioso al hacer su promesa, no ha leído "hacer guardar la Constitución", sino "hacer la Constitución" y ha añadido también "de Derecho" al hablar del Estado.

"Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Hacienda. Con lealtad al rey y guardar y hacer la constitución como norma fundamental del Estado de Derecho, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", ha dicho España.

Posteriormente, a las 12.30 horas escenificarán el tradicional traspaso de carteras como vicepresidente primero, en el caso de Cuerpo, y como ministro de Hacienda, en el de España, con María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda.