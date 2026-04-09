Cuerpo prevé que el plan anticrisis reduzca hasta un punto la inflación de cara a junio y abre la puerta a ampliar las medidas

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía y Empresa, Carlos Cuerpo, prevé que el plan anticrisis del Ejecutivo tengan efectos en los precios de cara al próximo mes de junio. Ha puesto en valor la reducción del IVA de la gasolina y del impuesto de hidrocarburos para abaratar los precios de la energía en España, y no ha cerrado la puerta a prorrogar iniciativas como estas si se considera necesario.

"Éramos conscientes de que era necesario tener un efecto rápido en la bajada del precio de los combustibles, teniamos que usar los instrumentos que nos permitian conseguir esa bajada rapida y efectiva", ha señalado el ministro en una entrevista en 'La hora de la 1'. A pesar de la Comisión Europea ha advertido a España de que la normativa comunitaria no permite aplicar un IVA reducido a los combustibles, el ministro ha abierto la puerta a ampliar las medidas si es necesario. "Hemos planteado que estas medidas son temporales y esperamos que la situacion pueda estar más estabilizada para finales de junio, que es cuando finalizan las medidas. Pero estamos dispuestos, si es necesario, a seguir apoyando a hogares y empresas ajustando estas medidas", ha indicado.

Además, ha señalado que la duracion de la guerra será determinante para analizar el impacto final en la economía española. Ha explicado que los primeros impactos se han sentido en los precios, pero si se prolonga la guerra se podrían ver efectos en sectores clave como el de la aviacion, los chips, el automovil, el aluminio o el farmacéutico. "Conforme se alarga, mas alla de los precios, lo sentiremos en sectores esenciales", ha comentado.

En este contexto, Cuerpo prevé que el plan anticrisis ya puesto en marcha alivie el IPC de cara al verano. "Esperamos que durante los meses de abril, mayo y junio las medidas puedan de media contener la inflacion en 8 decimas o incluso un punto porcentual. Esto es fundamental para tener unas previsiones economicas, de evolución del PIB, el empleo y los precios, que son la base del sustento de los Presupuestos", ha explicado. Cabe recordar que la inflación escaló un punto en marzo, hasta al 3,3%, por el alza de los combustibles.