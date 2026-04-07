Bruselas advierte a España de que las normas europeas no permiten bajar el IVA de los combustibles

La Comisión Europea ha enviado a España una carta en la que advierte al Gobierno de que la normativa comunitaria no permite aplicar un IVA reducido a los combustibles, un recordatorio por el real decreto que lo ha rebajado del 21% al 10% para la gasolina y el diésel para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.

La misiva, remitida el pasado 28 de marzo, apunta a la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre el IVA y recuerda que los Estados miembros sí tienen la posibilidad de reducir los impuestos especiales sobre los carburantes, que es lo que recomienda el Ejecutivo comunitario.