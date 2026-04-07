Bruselas advierte a España de que las normas europeas no permiten bajar el IVA de los combustibles
- El real decreto del Gobierno, ya aprobado por el Congreso, redujo el gravamen del 21% al 10% para diésel y gasolina
- La Comisión Europea recomienda reducir los impuestos especiales sobre los carburantes
La Comisión Europea ha enviado a España una carta en la que advierte al Gobierno de que la normativa comunitaria no permite aplicar un IVA reducido a los combustibles, un recordatorio por el real decreto que lo ha rebajado del 21% al 10% para la gasolina y el diésel para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Medio.
La misiva, remitida el pasado 28 de marzo, apunta a la Directiva de la Unión Europea (UE) sobre el IVA y recuerda que los Estados miembros sí tienen la posibilidad de reducir los impuestos especiales sobre los carburantes, que es lo que recomienda el Ejecutivo comunitario.
Hacienda defiende que es una medida "temporal"
Fuentes del Ministerio de Hacienda, que garantizan un "diálogo constructivo y fluido" con Bruselas, han defendido que la medida es "temporal y no estructural" y que su "prioridad" es "apoyar a familias, autónomos y empresas a mitigar los efectos de un conflicto bélico que jamás debería haber empezado".
El Congreso aprobó el 26 de marzo el paquete de medidas propuesto por el Gobierno, que incluye otras rebajas fiscales para contener las facturas de la luz y el gas, al tiempo que ha vuelto a poner en vigor la protección para consumidores vulnerables, con el bono social energético y la prohibición de los cortes de suministros.
La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel al atacar a Irán a finales de febrero ya se nota, de hecho, en los bolsillos de los españoles. Los productos energéticos (que incluyen los carburantes y la electricidad) se encarecieron el 7,5% en marzo, de acuerdo con el avance de la inflación del Instituto Nacional de Estadística (INE), que todavía no aprecia un traslado al resto del mercado.