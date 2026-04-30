'El diablo viste de Prada 2', una pasarela para el lucimiento de Streep, Hathaway, Blunt y Tucci
- Veinte años después los protagonistas se reúnen en la secuela, que vuelve a dirigir David Frankel
- Se estrena este jueves, 30 de abril, en cines
Han pasado veinte años (2006) desde que Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) llegó a las oficinas de la revista Runway para convertirse en la asistente personal junior de la exigente y caprichosa redactora jefe, Miranda Priestly (Meryl Streep). Allí también conoció al adorable director de arte, Nigel (Stanley Tucci), y a la primera asistente de Miranda, Emily (Emily Blunt). Cuatro personajes inolvidables que nos conquistaron en una ácida y divertida comedia dirigida por David Frankel, que narraba los entresijos del mundo de la moda basándose en la novela de la periodista Lauren Weisberger, que se inspiró en su propia experiencia en el mundillo y en la todopoderosa directora de la revista Vogue, Anna Wintour. Y que le valió a Meryl Streep una merecida nominación a los Oscar y los Globos de Oro.
Ahora nos reencontramos con todos ellos en esta simpática segunda entrega de la que vuelven a encargarse al director y la guionista de la historia original, David Frankel y Aline Brosh McKenna. Una película que no llega a los niveles de acidez de la primera y que ha perdido esa capacidad de sorpresa. Pero que nos sigue conquistando por sus personajes y por las excelentes interpretaciones de los actores. Y es que es un placer volver a verlos moverse con esos trajes carísimos intercambiando puyas, aunque no sean tantas ni tan frecuentes como en la anterior película.
También vuelve a destacar ese retrato de la trastienda del mundo de la moda, aunque se haya dulcificado y vuelto más complaciente respecto a la anterior entrega. Pero eso permite a sus responsables volver a mezclar ese glamour del mundo de la moda con el del cine, incluyendo cameos de grandes estrellas, algunos de ellos realmente sorprendentes y divertidos.
También hay alguna que otra crítica a la degradación del periodismo (y de la sociedad) en estos últimos años pero al final predomina el tono cómico y paródico.
En fin, una comedia simpática y divertida, en la que brillan sus protagonistas, y que, aunque no está a la altura de la primera, os hará pasar un buen rato.
Veinte años después
Ambientada en la actualidad, la película nos cuenta como Andy ha cumplido su sueño de ser una periodista de investigación y ha pasado veinte años recorriendo el mundo gracias a sus reportajes, que han logrado importantes premios. Hasta que la actual crisis de los medios de comunicación hace que la despidan. A las pocas horas recibe una llamada de los dueños de Runway para que sea la redactora jefa de la revista, que quieren usar su prestigio para frenar una crisis de credibilidad que atraviesa la revista y que la puede hacer perder importantes anunciantes. Allí volverá a encontrarse con Miranda Priestly y Nigel Kipling y juntos irán a reunirse con la encargada de la publicidad de su mayor cliente, que no es otra que Emily Charlton, la exasistente de Miranda, que ahora es otra poderosa ejecutiva rival.
Además de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, la película incluye a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles como «Lily» e «Irv» de la primera película.
Por cierto, que, a pesar de estas dos décadas, parece que no han pasado los años para las tres protagonistas. Quizá sea por esa energía que desprenden sus personajes.
Unos actores de lujo
Como en la primera entrega, destaca el excepcional reparto de la película. Meryl Streep vuelve a brillar en su papel de la adorablemente perversa Miranda Priestly, aunque debido a lo "políticamente correcto", ahora tiene siempre detrás a su nueva asistente recordándole que no puede insultar a sus empleados ni abusar de ellos, lo que nos ofrece algunos momentos divertidos en los que vemos cómo tiene que frenar sus impulsos.
Además está pendiente de un ascenso, por lo que no puede permitirse ningún error. Debido a eso, esta Miranda parece un poco más dócil que la de la primera entrega, por lo menos hasta que tiene que sacar las uñas para defender su territorio. Un papel que vuelve a permitir el lucimiento de una de las estrellas más grandes de la historia del cine que, además, se nota que disfruta al meterse en la piel de este personaje tan adorablemente malvado. Y es que, a pesar de lo mala que aparente ser Miranda, gracias a la interpretación de Streep no podemos evitar amarla.
Anne Hathaway vuelve a derrochar energía en el papel de esa Andy, que jamás habría vuelto a la revista Runway de haber tenido otra posibilidad, pero que, una vez allí, dará lo mejor de sí misma y hará todo lo posible por salvar la revista y a Miranda, aunque esta no se deje. La experiencia de Andy hará que ya no sea tan fácil de manejar por Miranda, por lo que su relación será más de igual a igual e irá evolucionando. Aunque en el fondo, como a todos, Miranda la fascina, como si fuese un vampiro. También volverá a intentar hacerse amiga de Emily.
Pero Emily (Emily Blunt) ahora tiene otro estatus más elevado y es casi tan inteligente y ambiciosa como Miranda, por lo que tiene sus propios planes. Blunt también está fantástica en este papel de mujer poderosa, que nos recuerda un poco a la Miranda de la primera entrega. Incluso, al ser la encargada de llevar la publicidad más importante para la revista, puede permitirse el lujo de controlar a Miranda. Esos nuevos equilibrios de poder entre las tres protagonistas, y como los gestionan, es lo más interesante de la película.
Y no podemos olvidarnos del maravilloso Stanley Tucci que, en su papel de Nigel, vuelve a aportar un poco de cordura y elegancia en este mundo tan loco. Además, vuelve a ser el mejor aliado de Andy y el pilar de Miranda. Y a pesar de que parece estar siempre en segundo plano, nos reserva alguna que otra sorpresa. Como curiosidad, comentaros que Stanley Tucci está casado, desde hace 14 años, con Felicity Blunt, la hermana mayor de Emily Blunt, con la que tiene dos hijos. Así que ambos actores son cuñados.
Finalmente, la ciudad de Nueva York, con sus cinematográficas calles y taxis, vuelve a ser otra de las protagonistas de la película. Aunque también visitaremos otra de las capitales de la moda, Milán.
Destacar todos los aspectos artísticos y técnicos de la película, como la fotografía, la banda sonora, el montaje. Todo está cuidado con muchísimo mimo y eso se nota en la película.
En fin, una superproducción de lujo, con la que pasaréis un buen rato. Sobre todo gracias a esos actores que disfrutan haciendo su trabajo y a unos estupendos personajes a los que echábamos de menos.
Y que contentará a los numerosos fans de la saga, muchos de los cuales han adquirido por anticipado sus entradas.
Este jueves 30 de abril en cines.