'El diablo viste de Prada 2', una pasarela para el lucimiento de Streep, Hathaway, Blunt y Tucci

Han pasado veinte años (2006) desde que Andrea "Andy" Sachs (Anne Hathaway) llegó a las oficinas de la revista Runway para convertirse en la asistente personal junior de la exigente y caprichosa redactora jefe, Miranda Priestly (Meryl Streep). Allí también conoció al adorable director de arte, Nigel (Stanley Tucci), y a la primera asistente de Miranda, Emily (Emily Blunt). Cuatro personajes inolvidables que nos conquistaron en una ácida y divertida comedia dirigida por David Frankel, que narraba los entresijos del mundo de la moda basándose en la novela de la periodista Lauren Weisberger, que se inspiró en su propia experiencia en el mundillo y en la todopoderosa directora de la revista Vogue, Anna Wintour. Y que le valió a Meryl Streep una merecida nominación a los Oscar y los Globos de Oro.

Ahora nos reencontramos con todos ellos en esta simpática segunda entrega de la que vuelven a encargarse al director y la guionista de la historia original, David Frankel y Aline Brosh McKenna. Una película que no llega a los niveles de acidez de la primera y que ha perdido esa capacidad de sorpresa. Pero que nos sigue conquistando por sus personajes y por las excelentes interpretaciones de los actores. Y es que es un placer volver a verlos moverse con esos trajes carísimos intercambiando puyas, aunque no sean tantas ni tan frecuentes como en la anterior película.

También vuelve a destacar ese retrato de la trastienda del mundo de la moda, aunque se haya dulcificado y vuelto más complaciente respecto a la anterior entrega. Pero eso permite a sus responsables volver a mezclar ese glamour del mundo de la moda con el del cine, incluyendo cameos de grandes estrellas, algunos de ellos realmente sorprendentes y divertidos.

También hay alguna que otra crítica a la degradación del periodismo (y de la sociedad) en estos últimos años pero al final predomina el tono cómico y paródico.

En fin, una comedia simpática y divertida, en la que brillan sus protagonistas, y que, aunque no está a la altura de la primera, os hará pasar un buen rato.

Fotograma de 'El diablo viste de Prada 2' Macall Polay Macall Polay

Veinte años después Ambientada en la actualidad, la película nos cuenta como Andy ha cumplido su sueño de ser una periodista de investigación y ha pasado veinte años recorriendo el mundo gracias a sus reportajes, que han logrado importantes premios. Hasta que la actual crisis de los medios de comunicación hace que la despidan. A las pocas horas recibe una llamada de los dueños de Runway para que sea la redactora jefa de la revista, que quieren usar su prestigio para frenar una crisis de credibilidad que atraviesa la revista y que la puede hacer perder importantes anunciantes. Allí volverá a encontrarse con Miranda Priestly y Nigel Kipling y juntos irán a reunirse con la encargada de la publicidad de su mayor cliente, que no es otra que Emily Charlton, la exasistente de Miranda, que ahora es otra poderosa ejecutiva rival. Además de Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, la película incluye a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen y B.J. Novak. Tracie Thoms y Tibor Feldman también repiten sus papeles como «Lily» e «Irv» de la primera película. Por cierto, que, a pesar de estas dos décadas, parece que no han pasado los años para las tres protagonistas. Quizá sea por esa energía que desprenden sus personajes. Fotograma de 'El diablo viste de Prada' Macall Polay Macall Polay