Escrivá anticipa que el Banco de España revisará al alza la previsión de crecimiento para este año y el que viene
- Destaca que la inflación se encuentra "estable" y, por tanto, "no ve razones para mover los tipos en ninguna dirección"
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avanzado este viernes que la institución revisará al alza, la próxima semana, las previsiones económicas de España para este año y el que viene debido al buen comportamiento registrado en los últimos meses.
"Los últimos datos, análogamente que en Europa pero en España con un crecimiento significativamente mayor, han confirmado esa resiliencia y ese razonable dinamismo de la economía", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE.
En su última revisión, celebrada en septiembre, el organismo que dirige José Luis Escrivá decidió elevar en dos décimas la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 2,6%. "
En 2025 está casi todo vendido y por tanto la revisión será muy pequeña. Será para el año que viene donde la revisión será algo mayor", ha revelado.
No ve razones para mover los tipos en ninguna dirección
El Banco de España seguiría el camino del Banco Central Europeo (BCE), que este jueves mejoró en dos décimas el crecimiento de la economía europea, hasta el 1,4% en 2025 y el 1,2% en 2026.
El supervisor también decidió mantener los tipos de interés en el 2%, en la que fue última reunión del Consejo de Gobierno antes de cerrar el año. En este sentido, Escrivá ha destacado que la inflación se encuentra "estable" y, por tanto, "no ve razones para mover los tipos en ninguna dirección", lo que augura que seguirán en el entorno del 2% los próximos meses.
"No solo en términos de inflación general, sino también subyacente —que excluye la energía y los alimentos no elaborados—. Estamos en un buen sitio en este momento para tener una política monetaria estable", ha remarcado.
Preguntado por la traslación de estos tipos en la economía de los ciudadanos o de las empresas, cree que esta bajada "tiene efectos retrasados" y, por tanto, prevé que las condiciones de financiación se mantengan también "estables" en los próximos meses.
Y, sobre el problema de la vivienda, Escrivá cree que hay que "propiciar un aumento de la oferta", sobre todo asequible en umbrales de renta baja o media-baja, donde a su juicio el problema está más agudizado. "Conseguir que al mismo ritmo que se formen hogares, tengamos una oferta que siga el aumento de la demanda", ha sentenciado.