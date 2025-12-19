Escrivá anticipa que el Banco de España revisará al alza la previsión de crecimiento para este año y el que viene

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha avanzado este viernes que la institución revisará al alza, la próxima semana, las previsiones económicas de España para este año y el que viene debido al buen comportamiento registrado en los últimos meses.

"Los últimos datos, análogamente que en Europa pero en España con un crecimiento significativamente mayor, han confirmado esa resiliencia y ese razonable dinamismo de la economía", ha señalado en una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE.

En su última revisión, celebrada en septiembre, el organismo que dirige José Luis Escrivá decidió elevar en dos décimas la previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de España para este año, hasta el 2,6%. "

En 2025 está casi todo vendido y por tanto la revisión será muy pequeña. Será para el año que viene donde la revisión será algo mayor", ha revelado.