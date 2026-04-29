Jorge Veiga, estrella revelación de Escalada en Hielo y Drytooling
- Flamante subcampeón del mundo y campeón de Europa de este deporte
- Forma parte de una selección absoluta española, íntegramente extremeña, que entrena en el Cereza Wall de Plasencia
Es de Hervás, tiene 20 años y es el nuevo subcampeón del mundo de Escalada en Hielo y Drytooling, sólo por detrás del hasta ahora imbatible francés Louna Ladevant, a quien también se impuso en la final de temporada de Edmonton, Canadá. Un logro que Jorge Veiga casi no podía creerse y calificó de “asombroso” y “loco” al terminar el torneo.
Su rapidez, precisión y determinación son las razones por las que la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo le considera “la estrella revelación” de esta campaña, que ha sido clave para la selección española de un deporte habitualmente dominado por los escaladores rusos, más acostumbrados al frío polar, pero ahora sancionados sin competir por la invasión de Ucrania.
Destaca la técnica de nuestro equipo absoluto a la hora de abordar paredes de madera y hielo con sus botas y piolets. Entrenan en un lugar nada gélido: su cuartel general es un pequeño espacio reservado en lo más profundo del rocódromo Cereza Wall de Plasencia. “Tenemos una instalación bastante interesante para practicar las técnicas que nos vamos a encontrar en competición”, nos cuenta el seleccionador nacional, Javier Cano.
Los propios integrantes de la Selección Española han construido y configuran su rocódromo a base de listones de maderas y presas que han financiado de sus propios bolsillos y con ayuda de sus familias. Lo mismo que los viajes para ensayar los movimientos en hielo, “la estructura más cercana que tenemos para entrenar está en los Alpes franceses”, apunta Veiga.
Un deporte nada barato. Sólo en un par de botas y otro de piolets se van de media 2.000 euros. Eso sí, cuentan con algunos patrocinadores y se sienten afortunados de ser extremeños porque, subrayan, la Junta de Extremadura es de las administraciones que más apoyo dan a sus deportistas.
Campeón de Europa, sueña con los JJ. OO.
Jorge Veiga se ha coronado también campeón de Europa esta campaña, tras ganar cuatro de los siete torneos continentales y nos cuenta que, para él, la temporada no terminará hasta junio, cuando se decidirá si la Escalada en Hielo y Drytooling se convierte o no en deporte olímpico. De hacerlo, debutaría como tal en 2030 en los Alpes Franceses.
La revelación extremeña dice no dormir pensando en esa decisión y asegura que luchará por el billete olímpico para convertirse en el “primer extremeño en competir en unos Juegos de invierno”. Le ilusiona tanto la idea que se llevaría a “toda la familia y al pueblo entero, alquilo un autobús si hace falta”.
Entretanto, toca mantener el foco y la atención alta. Jorge es “ambicioso”, según su entrenador, quiere seguir compitiendo, pero los deportes de invierno tienen el handycap del gran parón que suponen los meses estivales. El subcampeón mundial suele pasar sus veranos trabajando en Suiza, para aprovechar y entrenar en un país con más tradición de escalada en hielo que el nuestro, pero éste de 2026 se marchará a Italia, a los Dolomitas, donde se propone superar la vía de drytooling más dura del mundo.
El seleccionador Javier Cano cuenta orgulloso cómo su pupilo le llamó para contarle que se ha propuesto afrontar ese reto, y mismo sentimiento aflora al hablar de la familia que ha formado la selección absoluta que completan Javier Paredes, Lucas Pérez y Maite Vila: “Hemos construido algo que para mí es mágico. Un grupo de gente que ha puesto mucha ilusión, han puesto ganas y han conseguido algo inesperado en un deporte que aquí, en España, no es muy popular, pero fuera sí”, destaca.