Jorge Veiga, estrella revelación de Escalada en Hielo y Drytooling

Es de Hervás, tiene 20 años y es el nuevo subcampeón del mundo de Escalada en Hielo y Drytooling, sólo por detrás del hasta ahora imbatible francés Louna Ladevant, a quien también se impuso en la final de temporada de Edmonton, Canadá. Un logro que Jorge Veiga casi no podía creerse y calificó de “asombroso” y “loco” al terminar el torneo.

Su rapidez, precisión y determinación son las razones por las que la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo le considera “la estrella revelación” de esta campaña, que ha sido clave para la selección española de un deporte habitualmente dominado por los escaladores rusos, más acostumbrados al frío polar, pero ahora sancionados sin competir por la invasión de Ucrania.

Destaca la técnica de nuestro equipo absoluto a la hora de abordar paredes de madera y hielo con sus botas y piolets. Entrenan en un lugar nada gélido: su cuartel general es un pequeño espacio reservado en lo más profundo del rocódromo Cereza Wall de Plasencia. “Tenemos una instalación bastante interesante para practicar las técnicas que nos vamos a encontrar en competición”, nos cuenta el seleccionador nacional, Javier Cano.

El extremeño Jorge Veiga, subcampeón de la Copa del Mundo 2026 en escalada en hielo Cedida por Jorge Veiga

Los propios integrantes de la Selección Española han construido y configuran su rocódromo a base de listones de maderas y presas que han financiado de sus propios bolsillos y con ayuda de sus familias. Lo mismo que los viajes para ensayar los movimientos en hielo, “la estructura más cercana que tenemos para entrenar está en los Alpes franceses”, apunta Veiga.

Un deporte nada barato. Sólo en un par de botas y otro de piolets se van de media 2.000 euros. Eso sí, cuentan con algunos patrocinadores y se sienten afortunados de ser extremeños porque, subrayan, la Junta de Extremadura es de las administraciones que más apoyo dan a sus deportistas.

12.10 min Entrevista a Jorge Veiga, subcampeón de la Copa del Mundo en Escalada en hielo - 21/04/2026