Jannik Sinner - Rafa Jódar, en directo hoy en vídeo el partido del Mutua Madrid Open 2026

Rafa Jódar se mide por primera vez en su carrera a Jannik Sinner, el número uno' del mundo y el mejor tenista del momento, junto a Carlos Alcaraz. Sigue aquí en directo y en vídeo este partidazo de cuartos de final del Mutua Madrid Open, también en Teledeporte y RTVE Play.

El tenista de Leganés, de tan solo 19 años, se metió en cuartos en su primer Masters de Madrid, cuarto de su primera temporada como profesional, tras imponerse en dos sets al checo Vit Kopriva (7-5 y 6-0).

El 'número 42' de mundo no es una ilusión, es una realidad, al menos en la Caja Mágica. A sus 19 años, y en casa, el madrileño accedió por primera vez en su carrera a los cuartos de un Masters 1000, algo que a su edad solo habían logrado en la capital española Rafa Nadal (18) y Carlos Alcaraz (19).

Precisamente, ante la baja de Carlos Alcaraz, el tenista de Leganés emergió como única esperanza de una afición española que, frente a Kopriva, volvió a disfrutar de su magia en el Estadio Manolo Santana.

Jódar no solo está deslumbrando con su tenis y buen hacer a su corta edad, también por su humildad dentro y fuera de la pista. Acostumbrados a ver séquitos y equipos interminables en los tenistas, él solo está con su padre en las gradas, algo poco habitual en el tenis de este nivel. Algo que no tiene intención de cambiar.

"El equipo siempre ha sido mi padre y yo, no lo vamos a cambiar, está funcionando. De momento seguirá así, no veo motivos para cambiarlo", afirmó, dando además normalidad a su camino bajo la consigna de "no pensar en el futuro", "dar lo mejor" y tener la "misma mentalidad".

Ahora, enfrente estará el 'número uno' del mundo, Jannik Sinner, el primero de lo que parece serán muchos enfrentamientos de cara al futuro.

"Será un partido muy duro, intentaré dar mi mejor versión, aprender de su partido y con la misma mentalidad de estos partidos, con la confianza de que tendré mis opciones si hago las cosas bien", dijo el de Leganés sobre sus opciones en el duelo contra Sinner.