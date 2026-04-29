Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por agresión tras un altercado

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interpondrá una denuncia por un presunto delito de agresión contra el agitador ultra Vito Quiles a raíz de un incidente que habría tenido lugar en el interior de un establecimiento.

Quiles supuestamente entró en una cafetería y no permitía la salida de Gómez, que se encontraba acompañada en ese momento de varias amigas, según fuentes a las que ha tenido acceso RTVE.

Él mismo ha difundido en sus redes sociales un vídeo en el que varias personas intentan que deje de grabar. "Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez y me agreden al preguntarle por su corrupción", ha asegurado en un mensaje que acompaña a estas imágenes. Tras hacerse pública las informaciones sobre la futura denuncia, Quiles ha ironizado con que para él supondrá un "honor" recibirla.

Para Vito Quiles, no será la primera denuncia que recibe. Este mismo mes ha comparecido como querellado ante un juzgado de Madrid por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025. También fue procesado recientemente por presuntas injurias y calumnias al secretario general de la asociación de consumidores Facua, Rubén Sánchez.

Por su parte, la mujer de Sánchez se encuentra inmersa en una causa judicial que ya ha concluido la fase de instrucción y de la que ha salido procesada por cuatro posibles delitos: tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El Gobierno ha afeado al juez Juan Carlos Peinado su papel en esta instrucción, acusándolo de actuar en todo momento por intereses partidistas.