Vito Quiles declara ante la jueza como querellado por difundir datos de la exministra Corredor por redes sociales
- La jueza ha citado al agitador tras ratificar la exministra de Vivienda la citada querella ante el juzgado
- Vito Quiles tiene previsto contestar a todas la partes, según ha explicado su letrado, Juan Gonzalo Ospina
Una jueza de Madrid toma declaración este martes al agitador ultra Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, como querellado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025.
La titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, Sonia Agudo, ha citado al agitador como consecuencia de la citada querella, que Beatriz Corredor ya ratificó ante el juzgado y en la que pide investigar si Quiles incurrió en revelación de secretos al difundir imágenes de su casa y hacer llamamientos para que realizasen "escraches".
Vito Quiles acudirá este martes a la cita y tiene previsto contestar a todas la partes, según ha explicado su letrado, Juan Gonzalo Ospina.
Corredor pidió al juzgado que obligara a Quiles a borrar las publicaciones
En la querella se relata cómo Quiles publicó varios mensajes en la red social X y en su canal de Telegram —el 30 de abril y el 3 de mayo de 2025— en los que señalaba a la exministra. En uno de los cuales criticaba que la presidenta de Red Eléctrica no acudía a su puesto de trabajo "pese a la magnitud de la crisis energética que enfrenta España", en referencia al apagón ocurrido días antes, e incluía el nombre de la calle en la que vive.
En otro mensaje criticaba que Corredor contrate "con fondos públicos" vigilantes de seguridad para "blindar" su calle, cuyo nombre repite, según la querella, que sostiene que Quiles cometió acoso por "la vigilancia" y "persecución" que llevó a cabo junto al domicilio familiar de Corredor, cuya ubicación desveló "con el evidente ánimo de que sus seguidores dirijan frente a la Sra. Corredor una constante campaña de acoso y hostigamiento".
Recientemente la presidenta de Red Eléctrica y exministra pidió al juzgado que obligara a Quiles a borrar de sus redes sociales las publicaciones que incluyen datos privados suyos.
Vito Quiles se opuso a esta medida al considerar que no publicó nada ilícito y que los datos de Corredor que difundió en sus redes ya eran públicos al haber aparecido en medios de comunicación, lo que según su defensa refuerza la tesis de que no existe delito y hay que archivar la causa.