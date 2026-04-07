Vito Quiles declara ante la jueza como querellado por difundir datos de la exministra Corredor por redes sociales

Una jueza de Madrid toma declaración este martes al agitador ultra Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, como querellado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir en redes sociales el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica y exministra, Beatriz Corredor, tras el apagón del 28 de abril de 2025.

La titular del juzgado de instrucción número 23 de Madrid, Sonia Agudo, ha citado al agitador como consecuencia de la citada querella, que Beatriz Corredor ya ratificó ante el juzgado y en la que pide investigar si Quiles incurrió en revelación de secretos al difundir imágenes de su casa y hacer llamamientos para que realizasen "escraches".

Vito Quiles acudirá este martes a la cita y tiene previsto contestar a todas la partes, según ha explicado su letrado, Juan Gonzalo Ospina.