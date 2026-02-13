Una jueza cita a Vito Quiles por difundir datos personales de la exministra Corredor y presidenta de Red Eléctrica

Pocos días después del gran apagón que dejó a España a oscuras el pasado 28 de abril de 2025, el agitador ultra Vito Quiles señaló en sus redes sociales a la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor.

En su cuenta de X, que actualmente cuenta con más de 357.000 seguidores, Quiles acusó a la también exministra de Vivienda de "blindar" el entorno de su domicilio con "vigilantes de seguridad" contratados con fondos públicos, para, según el activista, "evitar a la prensa o a los críticos". En ese post, Quiles mencionaba expresamente el nombre de la calle de la exministra y acompañaba la información, que calificaba como "exclusiva", con dos fotos del entorno de la vivienda de Corredor.

Ahora una jueza de Madrid ha citado a declarar a Quiles como imputado por difundir información personal de la presidenta de Red Eléctrica Española. Quiles tendrá que acudir a los juzgados el próximo 7 de abril.

La defensa de Vito Quiles, por su parte, ha pedido el archivo de las diligencias, ya que considera que los hechos "no tienen relevancia penal".

Agitador en las redes sociales y en la calle Esta misma semana hemos visto cómo Quiles mantenía un encontronazo con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. El activista político también se desplazó a Aragón, donde persiguió a los líderes de esta misma formación política. Quiles había acudido a Zaragoza para participar, invitado por el PP, en un acto de esa campaña electoral. Durante la inauguración de unas jornadas de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, el pasado sábado, el secretario general de la formación, Miguel Tellado, elogió la "valentía" de Quiles, que ha vuelto a ser fichado para participar en un acto con jóvenes del partido. Recientemente, también ha acosado a periodistas como la colaboradora de TVE Sarah Santaolalla, a quien fue a buscar a la entrada de su lugar de trabajo. En octubre, un acto convocado por Quiles en el campus de la Universidad de Navarra acabó en unos disturbios que se saldaron con dos detenidos y cuatro personas heridas. El agitador convocó otros actos en universidades como la de Valencia o Barcelona. Tras arremeter en junio del año pasado, contra el exministro de Transportes Oscar Puente a través de las redes sociales, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechazó dar amparo a Quiles en un comunicado en el que decía que "sin entrar a dilucidar si Vito Quiles es un periodista, lo que está claro es que no es un periodista en activo ya que ha figurado como candidato en la lista de Se acabó la fiesta (SALF) al Parlamento Europeo en las elecciones del 9/6 (en el puesto 57 de la lista) y la condición de candidato a cargo político es incompatible con la de periodista en activo".