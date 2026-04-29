La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 29 de abril con Sergio Dalma como invitado
- El icónico cantante catalán presenta en La Revuelta nuevo disco y nueva gira con una actuación
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con María Galiana y Miranda! como invitadas
David Broncano recibe a uno de esos artistas cuyas canciones se han convertido en un pedazo de historia, formando parte del imaginario colectivo. Sergio Dalma es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar Ritorno a Via Dalma, su vigésimo tercer disco, y la gira con la que lo presentará por toda España. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.
Sergio Dalma, clásico del pop español
Hay canciones eternas que rompen las barreras generacionales y ocupan un espacio en la memoria popular. Y Sergio Dalma tiene varias de ellas en su haber. “Galilea”, “Yo no te pido la luna” o “Bailar pegados” son buenos ejemplos de ello. A sus 61 años y con más de cuatro décadas de trayectoria, el cantante catalán presentó en diciembre su vigésimo tercer álbum, Ritorno a Via Dalma, en el que reinterpreta algunos clásicos de la canción italiana. Y ha emprendido una dilatadísima gira de decenas de conciertos con la que está recorriendo toda España.
María Galiana enamora en La Revuelta
No por haberlo repetido en multitud de ocasiones deja de ser cierto. María Galiana es la abuela de España. La actriz sevillana que dio vida a la eterna Herminia de Cuéntame cómo pasó sigue trabajando, a punto de cumplir los 91 años, con varias películas recién rodadas y algunas más por presentar, una obra de teatro en cartelera e, incluso, una representación en homenaje a Federico García Lorca organizada por Miguel Poveda. Y, entre todo ese trabajo, aún tiene tiempo para seguir muy de cerca el tenis y a su Betis, y para reflexionar junto a David Broncano sobre los aforamientos y la figura de inviolabilidad jurídica.