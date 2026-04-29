La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 29 de abril con Sergio Dalma como invitado

David Broncano recibe a uno de esos artistas cuyas canciones se han convertido en un pedazo de historia, formando parte del imaginario colectivo. Sergio Dalma es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar Ritorno a Via Dalma, su vigésimo tercer disco, y la gira con la que lo presentará por toda España. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

Sergio Dalma, clásico del pop español Hay canciones eternas que rompen las barreras generacionales y ocupan un espacio en la memoria popular. Y Sergio Dalma tiene varias de ellas en su haber. “Galilea”, “Yo no te pido la luna” o “Bailar pegados” son buenos ejemplos de ello. A sus 61 años y con más de cuatro décadas de trayectoria, el cantante catalán presentó en diciembre su vigésimo tercer álbum, Ritorno a Via Dalma, en el que reinterpreta algunos clásicos de la canción italiana. Y ha emprendido una dilatadísima gira de decenas de conciertos con la que está recorriendo toda España. Sergio Dalma reconoce que "prefiere al público femenino" y este es el motivo Sandra Martínez ('Al cielo con ella')