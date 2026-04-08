Sergio Dalma reconoce que "prefiere al público femenino" y este es el motivo

Sergio Dalma ha visitado Al cielo con ella en el salto del late show a La 1 con Henar Álvarez. El cantante español ha puesto la banda sonora de nuestras vidas con míticas canciones como “Bailar pegados”, cantando durante largos años de trayectoria sobre el amor: “Va cambiando la sociedad, pero la gente se sigue enamorando y desenamorando”, ha señalado.

Durante la entrevista, Henar ha repasado la trayectoria del intérprete, recordando su participación en el Festival de Eurovisión en 1991, donde quedó en cuarta posición. El artista evoca esta etapa con ilusión, ya que entonces había música en directo y el certamen tenía un carácter familiar. En sus inicios comenzó cantando sintonías para anuncios, incluso se ha atrevido a cantar una de ellas en el plató de Al cielo con ella.

“Prefiero al público femenino” En un punto de la entrevista, Henar Álvarez recuerda el prestigio que tenían Serrat o Raphael, diferenciándose así el público masculino del femenino. “Por eso quizás me tiraban piedras los novios de estas”, confesaba entre risas. Aunque admite que esto ha ido cambiando con los años y cuenta con fans masculinos: “He aprendido a conocer a mi público”. Henar, haciendo referencia a su monólogo sobre el mensaje reivindicativo contra la idea de que la validación masculina sea necesaria, le plantea si nunca ha hecho canciones para ese público. A lo que Sergio Dalma ha respondido: “Prefiero al público femenino”