El prime time de los martes se viste de fiesta: llega 'Al cielo con ella' a La 1

‘Al cielo con ella’, el formato presentado por Henar Álvarez, da el salto a La 1 el próximo 7 de abril y se instala en el prime time. El programa, que ha crecido desde su nacimiento en RTVE Play hasta su consolidación en La 2, llega ahora a la franja estrella de la cadena generalista por méritos propios y con algo todavía más importante: un público que lo ha empujado hasta aquí.

Lo hace, además, con un cambio de escenario poco habitual: una mujer al frente del prime time, un territorio históricamente dominado por hombres. Henar Álvarez entra en esa franja pisando fuerte. Con humor, con mirada propia y con ganas de agitar un poco las cosas, la presentadora ocupará las noches de los martes a golpe de entretenimiento.

El estreno vendrá marcado por un hito televisivo: la entrevista en exclusiva mundial a Shakira, la única que ha concedido a un programa de televisión en España.

Una plaza, una verbena y todo por pasar Para esta nueva etapa, ‘Al cielo con ella’ convierte su plató en una gran plaza de barrio. Verbena, orquesta, luces y ese punto de fiesta en el que nunca sabes muy bien qué va a pasar. Por ahí desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante. Un espacio donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles, en un formato que mantiene su esencia, cercano, ácido y un poco gamberro. El programa contará, además, con un equipo de colaboradores y colaboradoras formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. Se suma a este plantel Carmina Barrios, como novedad de esta nueva etapa.