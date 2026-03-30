El prime time de los martes se viste de fiesta: llega 'Al cielo con ella' a La 1
- A partir del 7 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
- La primera entrega contará con la entrevista en exclusiva a Shakira, la única concedida a un programa en España
‘Al cielo con ella’, el formato presentado por Henar Álvarez, da el salto a La 1 el próximo 7 de abril y se instala en el prime time. El programa, que ha crecido desde su nacimiento en RTVE Play hasta su consolidación en La 2, llega ahora a la franja estrella de la cadena generalista por méritos propios y con algo todavía más importante: un público que lo ha empujado hasta aquí.
Lo hace, además, con un cambio de escenario poco habitual: una mujer al frente del prime time, un territorio históricamente dominado por hombres. Henar Álvarez entra en esa franja pisando fuerte. Con humor, con mirada propia y con ganas de agitar un poco las cosas, la presentadora ocupará las noches de los martes a golpe de entretenimiento.
El estreno vendrá marcado por un hito televisivo: la entrevista en exclusiva mundial a Shakira, la única que ha concedido a un programa de televisión en España.
Una plaza, una verbena y todo por pasar
Para esta nueva etapa, ‘Al cielo con ella’ convierte su plató en una gran plaza de barrio. Verbena, orquesta, luces y ese punto de fiesta en el que nunca sabes muy bien qué va a pasar.
Por ahí desfilarán cada semana algunas de las figuras más relevantes del cine, la literatura, la televisión, el deporte y lo que se ponga por delante.
Un espacio donde las entrevistas conviven con actuaciones musicales, humor y momentos imprevisibles, en un formato que mantiene su esencia, cercano, ácido y un poco gamberro.
El programa contará, además, con un equipo de colaboradores y colaboradoras formado por Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. Se suma a este plantel Carmina Barrios, como novedad de esta nueva etapa.
De RTVE Play al prime time de La 1
‘Al cielo con ella’ es una coproducción de RTVE con Producciones del Barrio que inició su andadura en RTVE Play, donde se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma. Posteriormente dio el salto a La 2, donde confirmó su crecimiento y consolidó una audiencia fiel.
Ahora, el programa da un paso más y llega al prime time de La 1 sin renunciar a lo que le ha traído hasta aquí: un estilo propio, una mirada contemporánea y la capacidad de convertir cada entrega en una fiesta, esta vez, en la franja estrella.