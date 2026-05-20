'Barrio Esperanza' pone el broche final a su temporada este domingo en La 1

La 1 ofrece el próximo domingo una noche especial con el final de temporada de ‘Barrio Esperanza’. La serie protagonizada por Mariona Terés se convirtió en el estreno de una ficción nacional semanal más visto en cuatro años en La 1 y ahora, en su broche final, terminará de demostrarnos el valor de las segundas oportunidades y cerrará con un mensaje optimista: la esperanza es lo último que se pierde.

La noche más especial de ‘Barrio Esperanza’

La creciente presencia de móviles en manos de niños desata el conflicto en el colegio. Claudia intenta gestionar el uso de dispositivos en clase sin recurrir a la prohibición directa, pero choca con la resistencia de padres como Ricardo, que defiende con vehemencia la libertad digital.

Don Antonio, como director en funciones, lidia con el caos mientras aumenta la fuga de alumnos al concertado Beata Magdalena. Entre desafíos tecnológicos, juegos educativos y normas cuestionadas, la serie plantea un debate actual: ¿cómo educar en la era digital sin perder la conexión humana?

No será el único dilema que se vivirá en el colegio en el cierre de temporada: Don Antonio prohibirá los abrazos en el colegio tras una queja absurda. Esto desatará el desconcierto entre el profesorado y dará pie a despedidas entre humor y emoción.