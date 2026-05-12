'Barrio Esperanza': el colegio acoge una acampada inclusiva

‘Barrio Esperanza’ vuelve con un nuevo capítulo que explora la influencia del entorno socieconómico en las oportunidades. La dirección del colegio prepara una excursión que no todas las familias pueden pagar y Esperanza planteará una alternativa inclusiva en el propio centro educativo.

‘Código postal’ El capítulo arranca en el pasado, con Esperanza y Lucho, su ex, mostrando el momento en que sus vidas tomaron caminos separados. En el presente, Esperanza intenta demostrar a sus alumnos que su futuro no tiene por qué estar condicionado por el barrio donde nacieron. Ante la frustración de que muchos niños no pueden pagar la excursión oficial, ella propone una acampada en el colegio como alternativa inclusiva. Paralelamente, Ricardo se postula otra vez para presidente del AMPA, mientras Josete, animado por Esperanza, valora competir con él. Gus y Mar idean una creativa manera de abastecer la barbacoa escolar. El episodio explora cómo el entorno socioeconómico influye en las oportunidades, pero también cómo la imaginación y el compromiso pueden abrir nuevas puertas. El sexto capítulo de 'Barrio Esperanza' explora la influencia del entorno socieconómico en las oportunidades MANOLO PAVÓN

La serie más vista de la temporada ‘Barrio Esperanza’ registró en abril una media de audiencia de 1.272.000 seguidores (1.586.000 con el diferido), y se situó como la serie más vista de la temporada. Además, el 19 de abril se convirtió en el estreno de una ficción nacional semanal más visto en cuatro años en La 1. Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez, entre otros. ““