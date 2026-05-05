Ana Jara y Guillermo Campra, de 'Barrio Esperanza': "Faltan recursos en la educación pública"

19.06 min Teleplanistas - Ana Jara y Guillermo Campra hablan sobre sus papeles en 'Barrio Esperanza'

Con tan solo cuatro episodios emitidos y disponibles en RTVE Play, Barrio Esperanza se ha convertido en la ficción más vista de la temporada. La serie, que reivindica a esos docentes que marcan la vida de sus alumnos, es el estreno semanal con más espectadores en los últimos cuatro años. Un éxito que puedes seguir cada miércoles después de La Revuelta.

Barrio Esperanza es una comedia emocional que aborda la educación, las segundas oportunidades y los retos actuales de la infancia, y sobre ello han estado hablando en Teleplanistas Ana Jara y Guillermo Campra, dos de los actores que forman parte de ese claustro de profesores que nos ha conquistado cada semana. ¿Quieres saber todo lo que nos han dicho? ¡Continúa leyendo que te lo contamos!

Ana Jara se inspiró en una profesora suya Ana Jara y Guillermo Campra han empezado fuerte, haciendo llamamiento al éxito de la serie: "Nos gustaría hacer una segunda temporada". Durante la entrevista, han confesado cuál era su asignatura favorita, que para la actriz que da vida a Claudia era Lengua y Conocimiento del Medio. Sin embargo, el intérprete de Manu no ha podido escoger por un motivo: "Según he ido avanzando en la vida, he tenido esa visión de querer tratar con niños porque mi aventura en el colegio y el instituto fue bastante distinta a la normal", empieza explicando, pues recuerda que él empezó su carrera como actor desde muy pequeño, interpretando a Alonso en Águila roja. Guillermo Campra regresa con 'Barrio Esperanza': así ha crecido el hijo del 'Águila Roja' Cristina Barco Por otro lado, los dos jóvenes han comentado en quién se han inspirado para crear a sus personajes. "Tengo el recuerdo de varias profesoras de mi colegio, que hace poco hablé con una de ellas. Es la profesora Francis que fue mi profesora de tercero y cuarto de primaria, y hay algo de ella, del amor con el que nos trataba, con el que nos cuidaba", dice Ana Jara, explicando que se ha basado en esta maestra para inspirarse y crear a Claudia. Por su parte, el personaje de Manu es de creación libre, cuenta Guillermo Campra: "No me he inspirado en ningún profesor porque siento que el profesor de Educación Física, en mi caso concretamente, nunca ha sido un referente. Y que Manu sí quiera ser ese referente, que se inspire en los profesores que tiene alrededor, siendo un profesor joven, para serlo, es algo que fue naciendo según iban avanzando las primeras semanas de rodaje". Ambos actores también comentan que como la serie, sí creen en las segundas oportunidades: "Yo he dado muchas. Las personas tienen derecho a equivocarse", dice Guillermo mientras que Ana destaca que a veces hay que darnos a nosotros mismos la segunda oportunidad.

Su relación con los compañeros y la reivindicación de la educación pública Sobre el reparto, cuentan que han hecho mucha piña. Tienen dos grupos de Whatsapp, uno solo ellos y otro con la jefa de prensa. Además, hace poco hicieron una comida para celebrar la fecha de estreno. Pero los actores también han destacado qué es lo que sienten que están haciendo a la hora de visibilizar la educación: "Estamos contando una realidad de que faltan recursos en la educación pública. Cada uno nace en un código postal que no elige, y que te limita de una forma nacer en un lugar u otro. Y también la labor tan importante que hacen los profesores, que a pesar de no tener recursos, hacen todo lo posible para educar a los niños y para crear un futuro mejor", dice Ana Jara, que añade que desde que ha hecho la serie admira mucho más a los maestros. Por último, los artistas se han enfrentado a preguntas típicas de primaria, y han recordado dónde ver Barrio Esperanza, cada miércoles en La 1 y RTVE Play. ¿Dónde ver 'Barrio Esperanza? Argumento, actores y capítulos de la serie de La 1 y RTVE Play Cristina Barco