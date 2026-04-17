¿Dónde ver 'Barrio Esperanza? Argumento, actores y fecha de estreno de la serie de La 1 y RTVE Play

Barrio Esperanza es una de esas series que llegan para tocar la fibra y dejar huella, combinando drama, humanidad y una mirada muy cercana al mundo de la educación. La ficción narra la historia de Esperanza Artigas, una maestra dispuesta a cambiar vidas, empezando primero por la suya. Una producción que invita a engancharse desde el primer capítulo. Te contamos de qué trata, cuál es su reparto y dónde puedes verla para no perderte esta emocionante historia.

Sinopsis de Barrio Esperanza Esperanza se pasó media vida equivocándose. Se equivocó de novio, de compañías y, sobre todo, se equivocó al intentar pasar cuatro kilos de droga por la aduana de un aeropuerto. A consecuencia de sus errores visitó varios Centros Penitenciarios. Sin embargo, en su última condena, por fin, decidió cambiar de vida. Volver al principio. Retomar su sueño: ser maestra. En la cárcel se sacó la carrera de Magisterio con premio fin de carrera y, aparte de dar clase a sus propias compañeras de módulo, consiguió aprobar la oposición para impartir clase en un colegio público. ¿Será cierto que la vida da segundas oportunidades? Esperanza no se engaña. Sabe que le ha fallado a mucha gente. Pero ahora es distinto. Ahora está dispuesta a perseguir su sueño. Por eso, cuando sale de la cárcel y se planta en el CEIP Barrio Esperanza, le da igual que sus alumnos hablen diez idiomas distintos; no le importa que el resto de los profesores/as la miren como una delincuente; tampoco puede evitar que el AMPA de padres y madres recoja firmas para trasladarla a otro centro. Lo que a ella le importa realmente es ayudar a todas esas “Esperanzas niñas” que corren y juegan por el patio. Que tienen sueños, anhelos y miedos. Como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó. Parte del elenco de profesores de 'Barrio Esperanza' t

Así es Esperanza Artigas Muy pronto descubriremos que Esperanza no es una profesora con métodos tradicionales. Quizá su infancia, o su paso por la cárcel, o su particular forma de entender el mundo, convierten sus clases en experiencias físicas y sensoriales. Los métodos docentes de Esperanza quizá no aparezcan en los manuales, pero son los preferidos por sus alumnos. Porque… ¿cómo eran esos profesores y profesoras que nos cambiaron la vida? ¿Esos nombres que recordamos treinta años después? Aquellos que nos tendieron una mano cuando estábamos caídos. ¿Hacían las cosas como todo el mundo? ¿O eran especiales y únicos? De eso va esta serie. De Esperanza. Una maestra única. Mariona Terres interpreta a Esperanza Artigas

Reparto de la serie El reparto de Barrio Esperanza reúne a un sólido grupo de intérpretes encabezado por Mariona Terés, que da vida a la carismática Esperanza Artigas, junto a Alejo Sauras como el controvertido director Jero. Completan el claustro Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz y Guillermo Campra, aportando perfiles muy distintos del profesorado, mientras que Ruth Núñez y Ángel Héctor encarnan al personal esencial del centro. En el ámbito familiar y del AMPA destacan Juan Vinuesta y Carlos Librado ‘Nene’, a los que se suman Carmen Balagué y Javier Pereira en tramas más íntimas y oscuras. El reparto infantil lo forman Chloe con Hache, Tian Tosas y Nia Tosas, que aportan emoción a una ficción coral que apuesta por el talento y la naturalidad.