¿Dónde ver 'Barrio Esperanza? Argumento, actores y fecha de estreno de la serie de La 1 y RTVE Play
- Protagonizada por Mariona Terés, la ficción defiende las segundas oportunidades
- Así es Barrio Esperanza, la nueva serie de La 1 y RTVE Play
Barrio Esperanza es una de esas series que llegan para tocar la fibra y dejar huella, combinando drama, humanidad y una mirada muy cercana al mundo de la educación. La ficción narra la historia de Esperanza Artigas, una maestra dispuesta a cambiar vidas, empezando primero por la suya. Una producción que invita a engancharse desde el primer capítulo. Te contamos de qué trata, cuál es su reparto y dónde puedes verla para no perderte esta emocionante historia.
Sinopsis de Barrio Esperanza
Esperanza se pasó media vida equivocándose. Se equivocó de novio, de compañías y, sobre todo, se equivocó al intentar pasar cuatro kilos de droga por la aduana de un aeropuerto. A consecuencia de sus errores visitó varios Centros Penitenciarios. Sin embargo, en su última condena, por fin, decidió cambiar de vida. Volver al principio. Retomar su sueño: ser maestra.
En la cárcel se sacó la carrera de Magisterio con premio fin de carrera y, aparte de dar clase a sus propias compañeras de módulo, consiguió aprobar la oposición para impartir clase en un colegio público. ¿Será cierto que la vida da segundas oportunidades? Esperanza no se engaña. Sabe que le ha fallado a mucha gente. Pero ahora es distinto. Ahora está dispuesta a perseguir su sueño.
Por eso, cuando sale de la cárcel y se planta en el CEIP Barrio Esperanza, le da igual que sus alumnos hablen diez idiomas distintos; no le importa que el resto de los profesores/as la miren como una delincuente; tampoco puede evitar que el AMPA de padres y madres recoja firmas para trasladarla a otro centro. Lo que a ella le importa realmente es ayudar a todas esas “Esperanzas niñas” que corren y juegan por el patio. Que tienen sueños, anhelos y miedos. Como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó.
Así es Esperanza Artigas
Muy pronto descubriremos que Esperanza no es una profesora con métodos tradicionales. Quizá su infancia, o su paso por la cárcel, o su particular forma de entender el mundo, convierten sus clases en experiencias físicas y sensoriales. Los métodos docentes de Esperanza quizá no aparezcan en los manuales, pero son los preferidos por sus alumnos.
Porque… ¿cómo eran esos profesores y profesoras que nos cambiaron la vida? ¿Esos nombres que recordamos treinta años después? Aquellos que nos tendieron una mano cuando estábamos caídos. ¿Hacían las cosas como todo el mundo? ¿O eran especiales y únicos? De eso va esta serie. De Esperanza. Una maestra única.
Reparto de la serie
El reparto de Barrio Esperanza reúne a un sólido grupo de intérpretes encabezado por Mariona Terés, que da vida a la carismática Esperanza Artigas, junto a Alejo Sauras como el controvertido director Jero. Completan el claustro Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz y Guillermo Campra, aportando perfiles muy distintos del profesorado, mientras que Ruth Núñez y Ángel Héctor encarnan al personal esencial del centro. En el ámbito familiar y del AMPA destacan Juan Vinuesta y Carlos Librado ‘Nene’, a los que se suman Carmen Balagué y Javier Pereira en tramas más íntimas y oscuras. El reparto infantil lo forman Chloe con Hache, Tian Tosas y Nia Tosas, que aportan emoción a una ficción coral que apuesta por el talento y la naturalidad.
¿Dónde ver Barrio Esperanza?
Barrio Esperanza llega a La 1 para conquistar a los espectadores con una historia tan dura como esperanzadora, poco convencional que lucha por dar segundas oportunidades donde casi nadie cree en ellas. Una serie que emociona, hace reflexionar y pone el foco en la educación como motor de cambio, con personajes cercanos y situaciones que no dejan indiferente.
Además, desde esa misma fecha, los dos primeros capítulos estarán disponibles en RTVE Play, donde podrás verlos cuándo y cómo quieras. Una oportunidad perfecta para descubrir una de las apuestas más humanas de RTVE, ideal para quienes buscan series con mensaje, coraje y corazón.