'Barrio Esperanza' contada por sus creadores: así es la serie para toda la familia de La 1 y RTVE Play

Barrio Esperanza es la nueva serie familiar que llega este domingo 19 de abril a La 1 y RTVE Play con una propuesta que combina comedia, emoción y compromiso social, y que continuará su emisión los miércoles después de La Revuelta. Ambientada en un colegio público, la ficción gira en torno a Esperanza, una profesora con un pasado complicado que convierte su experiencia vital en una herramienta pedagógica única. Un personaje que, según sus creadores, representa el valor de las segundas oportunidades y el poder transformador de la educación.

Iván Escobar, creador y guionista, explica que Esperanza nace de la idea de que “de un pasado tormentoso se pueden sacar conclusiones incluso más lúcidas”, y que la serie reivindica a esos docentes que marcan la vida de sus alumnos para siempre. “Si hoy somos guionistas es porque hubo un profesor que nos miró como si fuéramos únicos”, señala.

Comedia y emoción para hablar de temas reales Aunque el punto de partida es una comedia, Barrio Esperanza no esquiva los conflictos del presente. Bullying, divorcios, el uso excesivo de los móviles o los problemas de convivencia aparecen de forma natural en las tramas, siempre tratados desde una mirada cercana y accesible para todos los públicos. Antonio Sánchez, cocreador de la serie, destaca el equilibrio buscado desde el inicio: “Queríamos que fuera divertida, pero también emocionante”. Ese tono se refleja en los métodos poco convencionales de Esperanza dentro del aula, donde las matemáticas se enseñan con juegos, las lecciones se convierten en gymkanas y cada alumno es tratado como alguien especial. “Es la profesora que todos querrían tener”, resume. Mariona Terés se mete en el papel de Esperanza t

Un colegio real como escenario vivo Uno de los grandes valores de la serie es su apuesta por rodar en un colegio real, una decisión que ha marcado tanto el resultado visual como la experiencia del reparto. Los actores coinciden en que el nivel de detalle del trabajo de arte y la autenticidad de los espacios aportan una verdad difícil de replicar en plató. “El decorado no solo se ve, se vive”, apunta Mariona Terés, que da vida a Esperanza, mientras que otros intérpretes subrayan la minuciosidad con la que se ha cuidado cada aula, cada pared y cada rincón del centro. Una apuesta ambiciosa que también ha supuesto retos técnicos, como la convivencia de dos unidades de rodaje o las dificultades logísticas propias de un espacio real, pero que ha reforzado el espíritu colectivo del proyecto.

Una serie para volver a ver la televisión en familia Producida por Globomedia y RTVE, Barrio Esperanza recupera el espíritu de aquellas series que reunían a toda la familia frente al televisor. Así lo señala Alejo Sauras, que se muestra orgulloso de formar parte de una ficción que “vuelve a intentar que la televisión junte a padres e hijos”. La ficción combina comedia y emoción con la educación como telón de fondo Desde RTVE, José Pastor, director de Cine y Ficción, subraya la importancia de abordar la educación desde un servicio público y hacerlo “desde una perspectiva fresca y distinta”. Una visión compartida por Globomedia, que define la serie como una ficción “de las que ya no se hacen”, capaz de generar conversación, emoción y memoria compartida.

Un rodaje marcado por el afecto y la emoción El clima vivido durante el rodaje ha sido, según sus creadores, uno de los mayores logros del proyecto. Iván Escobar recuerda cómo, a las pocas semanas, los niños actores ya llamaban “profes” a los intérpretes adultos, les regalaban dibujos y les mostraban un cariño espontáneo. “Con que el público perciba la mitad de ese ambiente bonito, luminoso y pedagógico que se ha creado, ya nos damos por satisfechos”, concluye el creador. Ese espíritu es, precisamente, el corazón de Barrio Esperanza: una serie que apuesta por la educación, la empatía y la esperanza como motores de cambio.