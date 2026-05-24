¿Dónde ver 'Barrio Esperanza' completa? Argumento, actores y capítulos de la serie en RTVE Play

El gran final de 'Barrio Esperanza', este domingo a las 22:00hVer ahora
Cartel de 'Barrio Esperanza'
Cristina Barco
Cristina Barco

Barrio Esperanza es una de esas series que llegan para tocar la fibra y dejar huella, combinando drama, humanidad y una mirada muy cercana al mundo de la educación. La ficción narra la historia de Esperanza Artigas, una maestra dispuesta a cambiar vidas, empezando primero por la suya. Una producción que invita a engancharse desde el primer capítulo. Te contamos de qué trata, cuál es su reparto y sus capítulos publicados para no perderte esta emocionante historia que ya está completa en RTVE Play.

Sinopsis de Barrio Esperanza

Esperanza se pasó media vida equivocándose. Se equivocó de novio, de compañías y, sobre todo, se equivocó al intentar pasar cuatro kilos de droga por la aduana de un aeropuerto. A consecuencia de sus errores visitó varios Centros Penitenciarios. Sin embargo, en su última condena, por fin, decidió cambiar de vida. Volver al principio. Retomar su sueño: ser maestra.

En la cárcel se sacó la carrera de Magisterio con premio fin de carrera y, aparte de dar clase a sus propias compañeras de módulo, consiguió aprobar la oposición para impartir clase en un colegio público. ¿Será cierto que la vida da segundas oportunidades? Esperanza no se engaña. Sabe que le ha fallado a mucha gente. Pero ahora es distinto. Ahora está dispuesta a perseguir su sueño.

Por eso, cuando sale de la cárcel y se planta en el CEIP Barrio Esperanza, le da igual que sus alumnos hablen diez idiomas distintos; no le importa que el resto de los profesores/as la miren como una delincuente; tampoco puede evitar que el AMPA de padres y madres recoja firmas para trasladarla a otro centro. Lo que a ella le importa realmente es ayudar a todas esas “Esperanzas niñas” que corren y juegan por el patio. Que tienen sueños, anhelos y miedos. Como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó.

Parte del elenco de profesores de 'Barrio Esperanza'

Parte del elenco de profesores de 'Barrio Esperanza't

Así es Esperanza Artigas

Esperanza no es una profesora con métodos tradicionales. Quizá su infancia, o su paso por la cárcel, o su particular forma de entender el mundo, convierten sus clases en experiencias físicas y sensoriales. Los métodos docentes de Esperanza quizá no aparezcan en los manuales, pero son los preferidos por sus alumnos.

Porque… ¿cómo eran esos profesores y profesoras que nos cambiaron la vida? ¿Esos nombres que recordamos treinta años después? Aquellos que nos tendieron una mano cuando estábamos caídos. ¿Hacían las cosas como todo el mundo? ¿O eran especiales y únicos? De eso va esta serie. De Esperanza. Una maestra única.

Mariona Terres interpreta a Esperanza Artigas

Mariona Terres interpreta a Esperanza Artigas

Reparto de la serie

El reparto de Barrio Esperanza reúne a un sólido grupo de intérpretes encabezado por Mariona Terés, que da vida a la carismática Esperanza Artigas, junto a Alejo Sauras como el controvertido director Jero. Completan el claustro Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz y Guillermo Campra, aportando perfiles muy distintos del profesorado, mientras que Ruth Núñez y Ángel Héctor encarnan al personal esencial del centro. En el ámbito familiar y del AMPA destacan Juan Vinuesta y Carlos Librado ‘Nene’, a los que se suman Carmen Balagué y Javier Pereira en tramas más íntimas y oscuras. El reparto infantil lo forman Chloe con Hache, Tian Tosas y Nia Tosas, que aportan emoción a una ficción coral que apuesta por el talento y la naturalidad.

Episodio 1: Esperanza

Barrio EsperanzaBarrio Esperanza - Episodio 1: Esperanza

Después de cumplir ocho años de condena, Esperanza sale en libertad con un sueño: comenzar una nueva vida enseñando en el colegio de su antiguo barrio

Barrio Esperanza - Episodio 1: Esperanzartve play

Episodio 2: El mono que estaba solo

Barrio EsperanzaBarrio Esperanza - Episodio 2: El mono que estaba solo

El caso de Nayeli, una niña excluida del cumpleaños de una compañera, desata una discusión sobre qué es acoso y cómo combatirlo.

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Episodio 3: Familia hay más que una

Barrio EsperanzaBarrio Esperanza - Episodio 3 - Familia hay más que una

La escuela se convierte en el reflejo de una sociedad que debate qué significa hoy “ser una familia”.

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Episodio 4: Bienvenida Miss Leti

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Episodio 5: Las relaciones termo

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Episodio 7: Desconectar para conectar

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El uso de móviles genera conflicto en el colegio. Claudia intenta regularlos sin prohibir, pero choca con padres como Ricardo. Entre retos tecnológicos y normas cuestionadas, surge el debate...

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Episodio 8: La esperanza es lo último que se pierde

Barrio EsperanzaBarrio Esperanza - Episodio 8 - La Esperanza es lo último que se pierde

Don Antonio prohíbe los abrazos en el colegio tras una queja absurda, desatando el desconcierto entre el profesorado.

Barrio Esperanza - Episodio 8 - La Esperanza es lo último que se pierdertve play

¿Dónde ver Barrio Esperanza?

Barrio Esperanza llegó a La 1 el domingo 19 de abril para conquistar a los espectadores con una historia tan dura como esperanzadora. Una trama poco convencional que lucha por dar segundas oportunidades donde casi nadie cree en ellas. Una serie que emociona, hace reflexionar y pone el foco en la educación como motor de cambio, con personajes cercanos y situaciones que no dejan indiferente.

Además, todos los capítulos ya están disponibles en RTVE Play, donde puedes verlos cuándo y cómo quieras. Una oportunidad perfecta para descubrir una de las apuestas más humanas de RTVE, ideal para quienes buscan series con mensaje, coraje y corazón.