Guillermo Campra regresa con 'Barrio Esperanza': así ha crecido el hijo del 'Águila Roja'

El estreno de Barrio Esperanza no solo nos ha traído una historia necesaria sobre las segundas oportunidades y el acoso escolar, sino que también nos ha permitido reencontrarnos con una de las caras más queridas y familiares de nuestra televisión: Guillermo Campra, que regresa para demostrarnos que aquel niño que correteaba por los tejados de la villa se ha convertido en un actor versátil, capaz de pasar del drama histórico a la comedia más sutil. En esta nueva etapa, el actor asume el reto de interpretar a un profesor que, aunque parece ligero, es fundamental para entender las dinámicas de respeto y superación que propone la serie.

¿Recuerdas a Guillermo Campra como el hijo de Águila Roja? Repara todas las series y el crecimiento interpretativo del actor en RTVE Play.

Águila Roja: El niño que conquistó a una generación Es imposible hablar de la carrera de Guillermo Campra sin mencionar Águila Roja, la mítica serie de RTVE donde dio vida a Alonso de Montalvo. Durante casi una década, toda España vio crecer a Guillermo frente a las cámaras. Su interpretación del hijo del héroe no solo exigía carisma, sino una gran capacidad para el drama en un entorno de aventuras y espadas. Guillermo Campra en las primeras temporadas de 'Águila Roja' Virginia Martín Chico Alonso era el motor emocional de la serie, un niño que buscaba justicia a través de su héroe y que, con el paso de las temporadas, maduró hasta convertirse en un joven con principios sólidos. Tal fue el éxito del fenómeno de la que Guillermo también participó en Águila Roja: La película. Guillermo Campra interpretó a Alonso de Montalvo hasta el final de 'Águila Roja' Moises Fernandez Acosta Moises Fernandez Acosta

Playz: El rostro de la generación digital Guillermo ha sido una pieza clave en la apuesta de RTVE por los nuevos formatos y el público joven a través de Playz. En la serie Boca Norte, interpretó a Lu, un chico que forma parte de un grupo de jóvenes que encuentran en el baile urbano y el trap una vía de escape a sus problemas. Su personaje destacaba por su lealtad y por mostrar las dificultades de la juventud en entornos humildes. Guillermo Campra con el resto de reparto de 'Boca Norte' Cesar Gorriz Cesar Gorriz Más tarde llegó Bajo la red, donde interpretó a Joel, un joven envuelto en una oscura cadena de favores por internet, demostrando una madurez interpretativa fascinante en un thriller tecnológico. Y posteriormente, en Circular, se sumergió en el terror y el suspense grabado en el Metro de Madrid, donde dio vida a un joven atrapado en una angustiosa desaparición. Estas producciones permitieron a Campra explorar registros más crudos y urbanos, alejándose definitivamente de su imagen infantil. También participó en la serie de parodias Neverfilms.

De Fuego Cruzado a 4 estrellas La presencia de Guillermo en la ficción nacional no se detiene en los papeles protagonistas. El actor ha dejado su huella en otros éxitos de la casa, como su participación en la intensa Fuego Cruzado. Sin embargo, uno de sus trabajos más recientes fue su paso por la serie diaria 4 estrellas, donde participó en 11 episodios. En esta ficción dio vida a Rubén, demostrando que posee la solvencia necesaria para brillar tanto en grandes producciones de prime time como en el ritmo exigente de las series diarias. Guillermo Campra su paso por la serie diaria '4 estrellas' t