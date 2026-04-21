Guillermo Campra regresa con 'Barrio Esperanza': así ha crecido el hijo del 'Águila Roja'
- Hemos visto crecer al actor desde niño en la serie de prime time y siendo una cara reconocible de Playz
- Disfruta de los primeros capítulos y prepárate para una nueva emisión, este miércoles después de La Revuelta
El estreno de Barrio Esperanza no solo nos ha traído una historia necesaria sobre las segundas oportunidades y el acoso escolar, sino que también nos ha permitido reencontrarnos con una de las caras más queridas y familiares de nuestra televisión: Guillermo Campra, que regresa para demostrarnos que aquel niño que correteaba por los tejados de la villa se ha convertido en un actor versátil, capaz de pasar del drama histórico a la comedia más sutil. En esta nueva etapa, el actor asume el reto de interpretar a un profesor que, aunque parece ligero, es fundamental para entender las dinámicas de respeto y superación que propone la serie.
¿Recuerdas a Guillermo Campra como el hijo de Águila Roja? Repara todas las series y el crecimiento interpretativo del actor en RTVE Play.
Águila Roja: El niño que conquistó a una generación
Es imposible hablar de la carrera de Guillermo Campra sin mencionar Águila Roja, la mítica serie de RTVE donde dio vida a Alonso de Montalvo. Durante casi una década, toda España vio crecer a Guillermo frente a las cámaras. Su interpretación del hijo del héroe no solo exigía carisma, sino una gran capacidad para el drama en un entorno de aventuras y espadas.
Alonso era el motor emocional de la serie, un niño que buscaba justicia a través de su héroe y que, con el paso de las temporadas, maduró hasta convertirse en un joven con principios sólidos. Tal fue el éxito del fenómeno de la que Guillermo también participó en Águila Roja: La película.
Playz: El rostro de la generación digital
Guillermo ha sido una pieza clave en la apuesta de RTVE por los nuevos formatos y el público joven a través de Playz. En la serie Boca Norte, interpretó a Lu, un chico que forma parte de un grupo de jóvenes que encuentran en el baile urbano y el trap una vía de escape a sus problemas. Su personaje destacaba por su lealtad y por mostrar las dificultades de la juventud en entornos humildes.
Más tarde llegó Bajo la red, donde interpretó a Joel, un joven envuelto en una oscura cadena de favores por internet, demostrando una madurez interpretativa fascinante en un thriller tecnológico. Y posteriormente, en Circular, se sumergió en el terror y el suspense grabado en el Metro de Madrid, donde dio vida a un joven atrapado en una angustiosa desaparición. Estas producciones permitieron a Campra explorar registros más crudos y urbanos, alejándose definitivamente de su imagen infantil. También participó en la serie de parodias Neverfilms.
De Fuego Cruzado a 4 estrellas
La presencia de Guillermo en la ficción nacional no se detiene en los papeles protagonistas. El actor ha dejado su huella en otros éxitos de la casa, como su participación en la intensa Fuego Cruzado. Sin embargo, uno de sus trabajos más recientes fue su paso por la serie diaria 4 estrellas, donde participó en 11 episodios. En esta ficción dio vida a Rubén, demostrando que posee la solvencia necesaria para brillar tanto en grandes producciones de prime time como en el ritmo exigente de las series diarias.
Barrio Esperanza: Manu, el profesor que no pierde la sonrisa
Ahora, en Barrio Esperanza, Guillermo Campra nos regala a Manu, un personaje que es un soplo de aire fresco en el claustro del colegio. Manu es el profesor de Educación Física, un entusiasta de la vida saludable y la sostenibilidad que se desplaza en bicicleta y defiende a ultranza los hábitos "eco-friendly". Lo que hace especial a este personaje es su literalidad e ingenuidad; Manu no entiende el sarcasmo y utiliza anglicismos en cada frase, lo que le convierte en el blanco de muchas bromas.
Sin embargo, detrás de esa aparente fragilidad y de su incapacidad para captar las dobles intenciones, se esconde un hombre con un corazón enorme que interpreta el humor como una forma de crear vínculos y nunca pierde la sonrisa. Guillermo logra que empaticemos con un profesor que, a pesar de ser a veces incomprendido, mantiene intacto su compromiso con los alumnos. Es el cierre perfecto de un círculo que comenzó con un niño buscando justicia y continúa con un hombre enseñando valores a las nuevas generaciones.
¿Le recordabas en todos estos papeles? ¿Ya se ha convertido en tu profesor favorito de Barrio Esperanza? No te pierdas un nuevo episodio este miércoles, 22 de abril, después de La Revuelta en La 1 y RTVE Play.