Acaba la votación en Gaza con un 21% de participación, la mitad que en Cisjordania

Los centros de votación de la localidad gazatí de Deir al Balah han cerrado sus puertas este sábado con un 21,2% de participación una hora antes de su clausura, casi la mitad de la registrada en el territorio palestino de Cisjordania, en unas elecciones locales organizadas por la Autoridad Palestina y que se han celebrado por primera vez en 20 años en la Franja.

El horario de las votaciones, que han tenido lugar en carpas instaladas en esa localidad del centro de la devastada Gaza, fue prorrogado por el Comité Electoral Central palestino (CEC) una hora más, hasta las 18:00 hora local (15.00 GMT), para permitir a más gazatíes depositar su voto. Fuentes de la CEChan indicado que no se ha reportado por el momento ningún incidente en las votaciones en la Franja de Gaza.