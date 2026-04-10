Seis meses del frágil alto el fuego en Gaza: Israel incumple lo estipulado y la Franja sufre una situación "catastrófica"

Este viernes se cumplen seis meses del inicio de alto el fuego en Gaza e Israel sigue sin cumplir con lo acordado en materia de ayuda humanitaria, reconstrucción, protección de civiles, libertad de movimiento o autogobernanza, detalla un informe elaborado por cinco ONG con presencia en la Franja. Según su análisis, en el que evalúan el progreso de los objetivos establecidos en el plan de 20 puntos del gobierno de Donald Trump, solo una parte ínfima de ellos se ha materializado de forma parcial, mientras que los palestinos "siguen sufriendo privaciones extremas, hambre, lesiones y muerte debido a continuos ataques, restricciones de movimiento y obstáculos a la ayuda humanitaria por parte del gobierno israelí".

El informe, liderado por los Consejos Danés y Noruego para los Refugiados, Oxfam, Refugees International y Save the Children, otorga una "implementación parcial o inconsistente" al cese de hostilidades y la protección de civiles, ya que más de 700 gazatíes han muerto en ataques israelíes desde ese 10 de octubre, entre ellos al menos 180 niños, según datos del Ministerio de Sanidad local.

Además, las ONG denuncian que Israel ha expandido en este tiempo, en lugar de replegarse, el área de Gaza que aún controla militarmente y matando a más de 200 palestinos cerca de la denominada línea amarilla, impidiendo la reconstrucción de alcantarillado, tendido eléctrico y centros médicos, al otro lado.

1,7 millones de gazatíes siguen desplazados Sobre la llegada de ayuda humanitaria en el enclave, las ONG denuncian que, de media, solo ha entrado al día un centenar de camiones coordinados por la ONU -en lugar de 600- y que es casi imposible reparar infraestructuras o retirar escombros debido a las restricciones israelíes, en contraposición a lo estipulado en el acuerdo (que a su vez, se basaba en lo pactado para una primera tregua que entró en vigor el 19 de enero de 2025). Morir o perderlo todo para huir de Ciudad de Gaza: "El 99% no tiene el dinero y ya no sabemos qué es un lugar seguro" Emilia Arias "El presidente Trump prometió liderar una recuperación extraordinaria y declaró un ‘nuevo día’ para Gaza. Sin embargo, su plan de paz se ha estancado y ha desviado su atención de la crisis”, denuncia Abby Maxman, presidenta y directora de Oxfam América. El informe también denuncia, entre otros puntos, que el cruce de Rafah sigue cerrado para la entrada de ayuda humanitaria, que Israel no permite a muchas oenegés adquirir equipo y material esencial para salvar vidas y que 1,7 millones de gazatíes siguen desplazados, gran parte sin poder volver a sus casas más allá de la línea amarilla. "Al menos dos niños al día han muerto o resultado heridos en los seis meses transcurridos", afirma por su parte Inger Ashing, directora de Save the Children International. "Esto no es paz para los niños de Gaza. El acuerdo de alto el fuego no se ha traducido en una protección efectiva para la infancia", agrega.