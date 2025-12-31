MSF, sobre el veto de Israel a las ONG en Gaza: "Aún hay margen de maniobra para evitar consecuencias catastróficas"

David Noguera, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza, ha descrito en "Las Mañanas de RNE" la situación devastadora que vive la población palestina en la Franja de Gaza y el impacto "catastrófico" que tendría en ella la medida anunciada por Israel este martes: prohibir a Israel prohíbe la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos sin Fronteras, incluyendo Oxfam y Médicos Sin Fronteras, operar en el depauperado enclave costero. "Pensamos que hay margen de maniobra y estamos en contacto permanente buscando una solución que evite las consecuencias", ha señalado el trabajador humanitario.

Sobre Gaza, Noguera ha relatado cómo la Franja se ha convertido en un campo de refugiados gigante, con más del 75% de la población viviendo en condiciones de hacinamiento extremo y sin acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, educación o seguridad. Asimismo, ha afirmado que el nivel de sufrimiento es "impresionante", con la mayoría de los gazatíes habiendo perdido a familiares cercanos.

Respecto de la situación nutricional el portavoz de MSF asegura que ha mejorado ligeramente en comparación con hace "cuatro o cinco meses", pero que los precios de los alimentos siguen siendo "inalcanzables para muchos". Además, ha destacado el "compromiso y la resiliencia del personal humanitario" que sigue trabajando en condiciones extremas, y en especial el de sus colegas locales. "Me cuesta entender cómo después de dos años, tres meses afrontando el invierno, la gente viene a trabajar. Vienen cada día aseados, puntuales".

El cooperante también ha expresado su preocupación por el impacto que tendría el cierre de estas organizaciones en la población. Solo desea que la gente de Gaza pueda tener "una vida digna y tranquila", y que el "1% de personas malvadas dejen de causar sufrimiento".