Gaza suma otros dos muertos por las lluvias, que inundan decenas de tiendas de desplazados

Una mujer y un niño de 7 años han perdido la vida al derrumbarse un muro y caer a un pozo por las fuertes lluvias que azotaron la Franja de Gaza en las últimas horas y que han inundado decenas de tiendas de campaña de desplazados en el devastado enclave palestino.

Según ha informado este domingo el equipo de rescate Defensa Civil de Gaza, la mujer, de unos 30 años, y el niño se ahogaron en el pozo tras caer allí por el derrumbe de un muro a causa de la tormenta.

Además, los equipos de Defensa Civil asistieron a los afectados por las inundaciones de tiendas de campaña, unos refugios en los que viven cientos de miles de gazatíes en toda la Franja tras la destrucción de sus casas por parte de Israel.

Han colaborado con ellos para bombear el agua acumulada, limpiar desagües y vías fluviales, y distribuyeron tiendas a los afectados en colaboración con organizaciones benéficas, explicaron en un comunicado.