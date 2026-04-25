Getafe - Barcelona, en directo hoy el partido de la jornada 33 de Liga

Getafe y FC Barcelona disputan este sábado en el Coliseum el encuentro correspondiente a la jornada 33 de Liga donde los azulgranas quieren sumar una nueva victoria que les acerque al título y los azulones sumar tres puntos que para asentarse definitivamente en los puestos europeos.

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La presencia del polaco Robert Lewandowski en la delantera es la gran novedad en el once titular del Barcelona frente al Getafe, en el que su técnico, José Bordalás, recurre a los uruguayos Juan Sebastián Boselli, en defensa, y Mauro Arambarri, en la medular, para su once inicial.

En el Barcelona, en el que Ferran Torres esperará su turno en el banquillo, no juega Frenkie De Jong en el centro del campo como sustituto del sancionado Eric García y Gavi pasa a ser el acompañante de Pedri en la medular.

El Barcelona juega con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi, Pedri, Roony Bardghji, Olmo; Fermín y Lewandowski.

José Bordalás, entrenador del Getafe, introduce cinco cambios respecto al último partido y salen de inicio Davinchi, Juan Sebastián Boselli, Mario Martín, Mauro Arambarri y Veljko Birmancevic.

El Getafe, por su parte, sale de inicio con David Soria; Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias; Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Birmancevic; y Satriano.

El equipo de José Bordalas llega al choque desde la sexta plaza de la clasificación con 44 puntos, a 5 del Betis, quinto, con el Celta pisándole los talones desde la séptima posición, y ya más alejados, Real Sociedad y Athletic Club, con 42 y 41 puntos, respectivamente.

El Getafe cree en Europa. Su victoria por 0-1 ante la Real Sociedad alimenta aún más sus posibilidades, como también su marca en las últimas diez jornadas, en las que ha sumado siete victorias para un total de 21 puntos que lo transforman en el segundo mejor equipo de LaLiga EA Sports en este tramo, sólo por detrás del líder, el Barcelona.

José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró en rueda de prensa que cuando se lesiona un jugador, sobre todo Lamine Yamal, siente una gran tristeza, porque los afectados lo pasan "realmente mal".

El técnico del conjunto azulón abordó la actualidad de su equipo y la de su próximo rival, el Barcelona, al que se enfrentará este sábado en el Coliseum sin la presencia de Lamine Yamal, fuera de juego lo que resta de temporada por una lesión muscular. Bordalás reconoció que no le gusta que el internacional español no esté presente en el terreno de juego