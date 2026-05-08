Llega la repesca a 'MasterChef' y el jurado pone en juego el brazalete dorado contra la ganadora de la 12ª edición

El lunes, en ‘MasterChef’, los aspirantes deberán preparar empanadillas y solo los ganadores de cada una de las rondas se enfrentarán a Ángela Gimeno, campeona de ‘MasterChef 12’, por el brazalete dorado. Al frente de las cocinas estarán Miki Nadal y Lorena Castell. Después, llega la ansiada repesca. Y en la eliminación, Almudena Gandarias (‘MasterChef Abuelos 2’) y Juana García (‘MasterChef 8’) les inculcarán la importancia de la tradición en la gastronomía.

Empanadillas en la carrera por el oro El jurado propondrá a los aspirantes una de las pruebas más clásicas: las carreras, esta vez, dedicadas a las empanadillas. Se instalarán tres filas de cocinas, cada una con tres puestos. Los aspirantes se dividirán en tres grupos, y el primero de cada grupo que termine los tres platos será el ganador. Fray Marcos, aspirante de ‘MasterChef 11’, les animará. Miki Nadal, Ángela Gimeno y Lorena Castell posan junto al jurado de 'MasterChef' Los tres vencedores se enfrentarán después en un cocinado final para conseguir el brazalete dorado. Su portador podrá contar con la ayuda del compañero que elija durante 25 minutos la primera vez que vaya a una prueba de eliminación, esta semana o la siguiente. Además, estos dos afortunados también se medirán a la ganadora de ‘MasterChef 12’, Ángela Gimeno. El jurado hará una cata a ciegas y, al frente de las cocinas, estarán Miki Nadal y Lorena Castell, ganadores de ‘MasterChef Celebrity’ 6 y 7. Los aspirantes eliminados, preparados para comenzar la prueba de repesca

Llega la repesca: un menú con dos estrellas para la Guardia Civil En el Complejo de la Guardia Civil de Valdemoro (Madrid) se rendirá homenaje a este cuerpo. Los equipos cocinarán un menú firmado por Mario Sandoval (dos estrellas Michelin) para 100 agentes: alumnos de la escuela, miembros de las unidades y altos mandos. Además, el jurado concederá una segunda oportunidad a uno de los aspirantes eliminados en la repesca.