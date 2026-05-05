‘Barrio Esperanza’, la serie más vista de la temporada, vuelve con un nuevo capítulo que girará en torno al valor de las “buenas relaciones”. El centro educativo se prepara para celebrar su 35º aniversario con una reunión de antiguos alumnos, mientras que Esperanza vuelve a visitar la cárcel para reflexionar sobre la reinserción.

‘Las relaciones termo’ En este episodio, Esperanza vuelve a visitar la cárcel, donde revive su fuerte vínculo con sus antiguas compañeras y reflexiona sobre lo difícil que es la reinserción social. Mientras tanto, en el colegio, se organiza una reunión de antiguos alumnos por el 35º aniversario, lo que despierta emociones, recuerdos y tensiones entre los profesores, especialmente con Don Antonio, apodado "el Collejas". Claudia descubre que uno de sus alumnos, Nico, podría estar enamorado y decide ayudarlo discretamente, mientras Manu se obsesiona con ser elegido “profesor del mes”. Todo el episodio gira en torno a la idea de que algunas relaciones —las verdaderamente significativas— no se enfrían con el tiempo: son "relaciones termo". 'Barrio Esperanza'. el colegio celebra su 35º aniversario

Éxito de audiencia Camino de su quinto capítulo, los cuatro primeros episodios de ‘Barrio Esperanza’ han promediado 1.272.000 seguidores, que crecen a 1.586.000 con el diferido y la convierten en la serie más vista de la temporada. Se trata del estreno de una ficción nacional semanal más visto en cuatro años. La comedia de La 1 lidera su franja con un 13,4% de cuota, aventajando en más de 2.7 puntos a su competencia. Producida por Globomedia (THE MEDIAPRO STUDIO) en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, ‘Barrio Esperanza’ es una comedia social de humor ácido y tono vitalista que se desarrolla en un colegio público. Mariona Terés encabeza el reparto, que cuenta con Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Ángel Héctor, Ana Jara, Carlos Librado “Nene” y Ruth Núñez, entre otros.