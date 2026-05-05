Lágrimas y éxito en 'MasterChef 14': Inma repite como la mejor con un mensaje que conquista a los jueces
- La aspirante murciana fue la mejor reinterpretando tapas tradicionales
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Inma sigue demostrando que ha venido a MasterChef 14 para absorber todos los conocimientos posibles. Si la semana pasada fue la mejor de la primera prueba junto a Javi, esta semana repite posición junto a Germán. La aspirante murciana destacó por encima de sus compañeros reinterpretando tapas tradicionales. Y no quiso desaprovechar la oportunidad de dedicar su gran trabajo: "Es para mi hermana Lucía".
La ensaladilla rusa y el pescaíto frito fueron las tapas a reinterpretar por parte de Inma. Y, mientras los jueces probaban, la murciana explicó sus creaciones: "La primera es ensaladilla. Lleva un crocanti de pimentón abajo, luego una bolita de patata, huevo cocido, hilo de zanahoria y luego mayonesa de piparra, pepinillo y atún. Y el segundo es el pescaíto frito. He querido simular con el coral el cuerpo del pescado, le he quitado la raspa y la he puesto frita. Y luego dentro boquerón, calamar y salmón a la plancha".
La frase de Jordi Cruz que emocionó a Inma
Tras dedicarle ambas elaboraciones a su hermana Lucía, llegó el momento de enfrentarse a los jueces. Pepe fue el primero en valorar: "Me gusta la disposición, la estética y lo que estás contando tiene coherencia con lo que estamos buscando". Pero el más generoso en sus palabras fue Jordi. El chef de ABaC también destacó la estética para terminar con admitiendo "el fino encaje" de los platos y cerró con una frase que Inma no olvidará: "Está muy bien, muy curioso. Es un sorprendente buen trabajo".
Emocionada tras la cata de los jueces, Inma confirmó que este tipo de veredictos le empujan a seguir mejorando: "Madre mía, no me lo creo. Esto me motiva a seguir estudiando y no parar. Tengo que seguir formándome".