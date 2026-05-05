Lágrimas y éxito en 'MasterChef 14': Inma repite como la mejor con un mensaje que conquista a los jueces

Inma sigue demostrando que ha venido a MasterChef 14 para absorber todos los conocimientos posibles. Si la semana pasada fue la mejor de la primera prueba junto a Javi, esta semana repite posición junto a Germán. La aspirante murciana destacó por encima de sus compañeros reinterpretando tapas tradicionales. Y no quiso desaprovechar la oportunidad de dedicar su gran trabajo: "Es para mi hermana Lucía".

La ensaladilla rusa y el pescaíto frito fueron las tapas a reinterpretar por parte de Inma. Y, mientras los jueces probaban, la murciana explicó sus creaciones: "La primera es ensaladilla. Lleva un crocanti de pimentón abajo, luego una bolita de patata, huevo cocido, hilo de zanahoria y luego mayonesa de piparra, pepinillo y atún. Y el segundo es el pescaíto frito. He querido simular con el coral el cuerpo del pescado, le he quitado la raspa y la he puesto frita. Y luego dentro boquerón, calamar y salmón a la plancha".