Gema habla en MasterChef 14 de sus adicciones del pasado: "Es duro ver cómo la persona que quieres se está destrozando"

En los primeros cinco programas de MasterChef 14, Gema ya nos había contado bastantes cosas de su vida: desde su faceta de jugadora de póker profesional a su relación con Dios. Pero ahora, la aspirante ha querido hablar de sus adicciones del pasado y aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de concienciación: "Hay gente que piensa que no, pero la marihuana también es una droga".

El primer reto de la noche consistió en reversionar tapas tradicionales para presentar un plato actualizado a nuestros días. Y entre tapa y tapa, Gema le explicó a Marta Sanahuja cómo conoció a su pareja: "Conocí a mi novio en terapia de grupo, intentando quitarnos del vicio de la mala vida. Le conocí en reunión, donde tratamos de convertirnos en mejores personas". A continuación, Gema fue más explícita y lanzó un mensaje a todos aquellos que no le dan importancia al consumo de marihuana: "Yo estuve en esas reuniones porque me gustaba la marihuana, para quien piense que no es una droga, también lo es. Yo decidí salir de eso, de una manera consciente. Las decisiones de mi vida solo las tomo yo. No le rindo cuentas a nadie. Solo a Dios y porque yo quiero".