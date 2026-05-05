Gema habla en MasterChef 14 de sus adicciones del pasado: "Es duro ver cómo la persona que quieres se está destrozando"
- Gema contó que conoció a su novio en terapia de grupo y desvela su firme postura frente a las drogas
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En los primeros cinco programas de MasterChef 14, Gema ya nos había contado bastantes cosas de su vida: desde su faceta de jugadora de póker profesional a su relación con Dios. Pero ahora, la aspirante ha querido hablar de sus adicciones del pasado y aprovechar la ocasión para mandar un mensaje de concienciación: "Hay gente que piensa que no, pero la marihuana también es una droga".
El primer reto de la noche consistió en reversionar tapas tradicionales para presentar un plato actualizado a nuestros días. Y entre tapa y tapa, Gema le explicó a Marta Sanahuja cómo conoció a su pareja: "Conocí a mi novio en terapia de grupo, intentando quitarnos del vicio de la mala vida. Le conocí en reunión, donde tratamos de convertirnos en mejores personas". A continuación, Gema fue más explícita y lanzó un mensaje a todos aquellos que no le dan importancia al consumo de marihuana: "Yo estuve en esas reuniones porque me gustaba la marihuana, para quien piense que no es una droga, también lo es. Yo decidí salir de eso, de una manera consciente. Las decisiones de mi vida solo las tomo yo. No le rindo cuentas a nadie. Solo a Dios y porque yo quiero".
"A mi no me abandonaron en mi peor momento y yo tampoco lo voy a hacer"
Esa terapia le funcionó a Gema, pero actualmente su novio sigue luchando contra la mencionada adicción. Ella tiene claro que nunca va a dejar de apoyarle: "Todo el mundo se merece una segunda oportunidad y tengo mucha confianza en la humanidad y en la persona con la que he elegido compartir mi vida. A mi no me ha gustado nada cuando me han abandonado en mis peores momentos, así que yo tampoco voy a hacerlo". Además, Gema presumió del papel que sus padres están jugando en esta delicada situación: "Mis padres me han dado una lección de un par de narices, porque ellos no tienen ningún compromiso con mi novio. Y cuando él ingresó con lo puesto, ellos le enviaron una caja con ropa".
Esta situación no está siendo sencilla para Gema. Por un lado está cumpliendo su sueño de vivir la experiencia de MasterChef, pero por otro, no puede obviar la situación de su novio: "Esto está siendo duro. Claro que estoy triste, cómo estaría cualquiera si la persona a la que más quiere se está destrozando". Gema aspira a que la terapia ayudará a que todo vuelva a la normalidad y la aspirante y su novio puedan dar carpetazo definitivamente a sus adicciones del pasado. Gema dejó claro que ante las dificultades se crece: "Yo entré a MasterChef con pareja estable, pero cuando salga no tendré nada de eso. Él estará mínimo 90 días allí. Pero no le voy a dejar solo. Solo puedo decir que le quiero. Y mucho".
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