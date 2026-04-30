'MasterChef' celebra las Bodas de Oro de 25 parejas, reto que pondrá a prueba la comunicación de los aspirantes

A punto de cruzar el ecuador de la competición, ‘MasterChef 14’ invitará a los aspirantes a un piano bar con música en vivo al que acudirá José Manuel Parada. Después, deberán reinterpretar tapas típicas de la cocina tradicional española. En Nuevo Baztán (Madrid), los equipos se encargarán de servir un banquete de bodas con un menú de la chef Pepa Muñoz para 25 parejas que celebran sus Bodas de Oro. En la última prueba, reproducirán la tarta helada Comtessa siguiendo los consejos del pastelero Lluc Crusellas y la rapera Mala Rodríguez.

Música, tapas, amor, comunicación y tarta helada

El jurado dará la bienvenida a los aspirantes con la música del pianista, compositor y arreglista Gabriel Peso, director musical de los programas ‘Cine de barrio’ y ‘A tu vera’, y pianista de artistas como David Bisbal, Ainhoa Arteta, Rosana o Soraya. Además, contarán con la ayuda de José Manuel Parada, semifinalista de ‘MasterChef Celebrity 10’ y gran defensor de la cocina tradicional, en este reto dedicado a las tapas, un pilar de la identidad gastronómica española. Los aspirantes tendrán que actualizar dos tapas, aplicándoles las técnicas culinarias de vanguardia aprendidas durante estas semanas.

Los aspirantes antes de una de las pruebas

La prueba de exteriores será una de las más emotivas y románticas de la historia de ‘MasterChef’ al celebrar el amor con mayúsculas: el que cumple 50 años de vida compartida. Una veintena de parejas se reunirán para conmemorar sus Bodas de Oro, rodeados de sus historias, de sus recuerdos y de una gran fiesta en la que los aspirantes cocinarán un banquete de bodas muy especial diseñado por la chef Pepa Muñoz y que degustarán 80 personas. En una prueba tan romántica y bonita, el jurado intentará que los aspirantes estrechen lazos y, para ello, durante el cocinado habrá parejas unidas “hasta que el emplatado los separe”. En esta ocasión, la comunicación entre ellos será esencial. La celebración tendrá lugar en Nuevo Baztán (Madrid), uno de los Pueblos Más Bonitos de España, fundado en el siglo XVIII por el navarro Juan de Goyeneche, que cuenta con un patrimonio arquitectónico envidiable.

En el último reto de la noche, viajarán hasta los años 80 para elaborar uno de los postres típicos de la época: la Comtessa, una tarta helada de nata con láminas crujientes de chocolate, que sigue siendo un must del verano. Los delantales negros reproducirán esta receta clásica con el tipo de chocolate que quieran, pero con un mínimo de ocho capas de chocolate, previamente atemperado. Además, deberán elaborar un culís de fruta y una galleta. El jurado invitará al pastelero Lluc Crusellas, actual campeón del World Chocolate Masters, y a Mala Rodríguez, aspirante de ‘MasterChef Celebrity 10’.