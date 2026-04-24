"¿Quién da más?": las gastronomías africanas protagonizan el tenso desafío de la subasta de 'MasterChef'
En esta quinta semana de ‘MasterChef’, los aspirantes derrotados en la prueba grupal pujarán en una subasta para hacerse con platos africanos con el objetivo de esquivar la eliminación. Antes, el programa rendirá un homenaje al restaurante madrileño Zalacaín y, por primera vez en esta temporada, los equipos se encargarán de un servicio en el Club Financiero Génova, en Madrid, donde cocinarán un menú diseñado por el chef Nino Redruello.
Zalacaín, el primer tres estrellas en España
En el Madrid de los 70, el restaurante Zalacaín se atrevió a mirar a la nouvelle cuisine francesa tomando como punto de partida la cocina tradicional española. Su chef, Benjamín Urdiain, lo convirtió en el primer restaurante español con tres estrellas Michelin, y en este desafío, los aspirantes deberán preparar algunos de sus platos más emblemáticos. La invitada que los repartirá será la aspirante de ‘MasterChef 9’ Ofelia Hentschel y, además, el jurado contará con la colaboración y el criterio del chef Carles Gaig, quien obtuviera la primera estrella para Zalacaín en 1993. Jordi Cruz se pondrá la chaquetilla para homenajearle a él y a la cocina catalana.
Un menú para reforzar la lealtad de 60 clientes
En la prueba de exteriores, los aspirantes trabajarán por primera vez en una cocina profesional, la del Club Financiero Génova, en Madrid. En ella, los dos equipos se enfrentarán a un servicio auténtico y deberán preparar un menú diseñado por el chef Nino Redruello, el director gastronómico, para conquistar a los 60 clientes más importantes de este espacio referente de la vida social y empresarial de la capital.
Subasta con sabor africano: un final con emociones fuertes
En la eliminación, los aspirantes pujarán por el bien más preciado, el tiempo, para hacerse con las mejores creaciones que luego deberán reproducir. El reto se centrará en las gastronomías africanas, y para acercarles a este mundo rico y diverso, el jurado ha invitado a la chef Mayra Adam Chalé, creadora del proyecto culinario ‘Mi cocina africana’. Le acompañará la Terremoto de Alcorcón que, además, animará la puja. En la cata final participarán cinco reporteros del programa ‘100% Únicos’, personas con trastornos del espectro autista.