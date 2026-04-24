"¿Quién da más?": las gastronomías africanas protagonizan el tenso desafío de la subasta de 'MasterChef'

En esta quinta semana de ‘MasterChef’, los aspirantes derrotados en la prueba grupal pujarán en una subasta para hacerse con platos africanos con el objetivo de esquivar la eliminación. Antes, el programa rendirá un homenaje al restaurante madrileño Zalacaín y, por primera vez en esta temporada, los equipos se encargarán de un servicio en el Club Financiero Génova, en Madrid, donde cocinarán un menú diseñado por el chef Nino Redruello.

Zalacaín, el primer tres estrellas en España En el Madrid de los 70, el restaurante Zalacaín se atrevió a mirar a la nouvelle cuisine francesa tomando como punto de partida la cocina tradicional española. Su chef, Benjamín Urdiain, lo convirtió en el primer restaurante español con tres estrellas Michelin, y en este desafío, los aspirantes deberán preparar algunos de sus platos más emblemáticos. La invitada que los repartirá será la aspirante de ‘MasterChef 9’ Ofelia Hentschel y, además, el jurado contará con la colaboración y el criterio del chef Carles Gaig, quien obtuviera la primera estrella para Zalacaín en 1993. Jordi Cruz se pondrá la chaquetilla para homenajearle a él y a la cocina catalana. Los aspirantes frente al jurado de MasterChef

Un menú para reforzar la lealtad de 60 clientes En la prueba de exteriores, los aspirantes trabajarán por primera vez en una cocina profesional, la del Club Financiero Génova, en Madrid. En ella, los dos equipos se enfrentarán a un servicio auténtico y deberán preparar un menú diseñado por el chef Nino Redruello, el director gastronómico, para conquistar a los 60 clientes más importantes de este espacio referente de la vida social y empresarial de la capital. El chef Nino Redruello será el anfitrión de la prueba de exteriores