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Comunicación RTVE

"¿Quién da más?": las gastronomías africanas protagonizan el tenso desafío de la subasta de 'MasterChef'

  • Los delantales negros deberán pujar por los platos africanos que deseen elaborar para evitar la eliminación
  • El restaurante Zalacaín, primer triestrellado en España, será el escenario de la primera prueba
  • Lunes 27 de abril, después de ‘La Revuelta’ en La 1 y RTVE Play
Cinco personas, incluyendo a Pepe Rodríguez Rey, Mayra Adam Chalé, La Terremoto de Alcorcón y Jordi Cruz Mas, posan en un plató de televisión con tres platos de comida y carteles de tiempo.
Mayra Adam Chalé y la Terramoto de Alcorcón con el jurado de MasterChef
PRENSA RTVE

En esta quinta semana de ‘MasterChef’, los aspirantes derrotados en la prueba grupal pujarán en una subasta para hacerse con platos africanos con el objetivo de esquivar la eliminación. Antes, el programa rendirá un homenaje al restaurante madrileño Zalacaín y, por primera vez en esta temporada, los equipos se encargarán de un servicio en el Club Financiero Génova, en Madrid, donde cocinarán un menú diseñado por el chef Nino Redruello.

Zalacaín, el primer tres estrellas en España

En el Madrid de los 70, el restaurante Zalacaín se atrevió a mirar a la nouvelle cuisine francesa tomando como punto de partida la cocina tradicional española. Su chef, Benjamín Urdiain, lo convirtió en el primer restaurante español con tres estrellas Michelin, y en este desafío, los aspirantes deberán preparar algunos de sus platos más emblemáticos. La invitada que los repartirá será la aspirante de ‘MasterChef 9’ Ofelia Hentschel y, además, el jurado contará con la colaboración y el criterio del chef Carles Gaig, quien obtuviera la primera estrella para Zalacaín en 1993. Jordi Cruz se pondrá la chaquetilla para homenajearle a él y a la cocina catalana.

Los aspirantes frente al jurado de MasterChef

Un menú para reforzar la lealtad de 60 clientes

En la prueba de exteriores, los aspirantes trabajarán por primera vez en una cocina profesional, la del Club Financiero Génova, en Madrid. En ella, los dos equipos se enfrentarán a un servicio auténtico y deberán preparar un menú diseñado por el chef Nino Redruello, el director gastronómico, para conquistar a los 60 clientes más importantes de este espacio referente de la vida social y empresarial de la capital.

El chef Nino Redruello será el anfitrión de la prueba de exteriores

Subasta con sabor africano: un final con emociones fuertes

En la eliminación, los aspirantes pujarán por el bien más preciado, el tiempo, para hacerse con las mejores creaciones que luego deberán reproducir. El reto se centrará en las gastronomías africanas, y para acercarles a este mundo rico y diverso, el jurado ha invitado a la chef Mayra Adam Chalé, creadora del proyecto culinario ‘Mi cocina africana’. Le acompañará la Terremoto de Alcorcón que, además, animará la puja. En la cata final participarán cinco reporteros del programa ‘100% Únicos’, personas con trastornos del espectro autista.

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