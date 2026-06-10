Maratón de 'Toy Story' en RTVE: ¡Hasta La 1… y más allá!

RTVE ofrecerá este sábado las cuatro películas de ‘Toy Story’, un maratón que reunirá al sheriff Woody, al astronauta Buzz Lightyear y los demás juguetes de Andy en casi ocho horas de diversión. Este ciclo especial coincide con la semana del estreno en la gran pantalla de la nueva película de la saga, ‘Toy Story 5’. La 1 y RTVE Play prometen una tarde llena de emocionantes aventuras que transportará a toda la familia ¡Hasta La 1… y más allá!

Casi ocho horas de ‘Toy Story’ 15:50 horas: ‘Toy Story’ 17:15 horas: ‘Toy Story 2’ 18:45 horas: ‘Toy Story 3’ 22:00 horas: estreno de ‘Toy Story 4’

‘Toy Story’: el debut de Pixar en el cine El maratón comienza con la obra que supuso un antes y un después en el cine de animación contemporáneo. En 1995, Pixar inició su andadura en el mundo de largometraje con ‘Toy Story’, la primera película de animación digital de la historia del cine. En ella, los juguetes de Andy, un niño de 6 años, temen ser reemplazados por juguetes nuevos. El vaquero Woody, que siempre ha sido el preferido, intenta tranquilizarlos hasta que aparece Buzz Lightyear, un héroe espacial que le relega a un segundo plano. ‘Toy Story’ cosechó tres nominaciones en los Óscar: mejor guion original, mejor banda sonora y mejor canción original: la icónica ‘You’ve got a friend’, de Randy Newman. Su director, John Lasseter, recibió un reconocimiento especial al mérito por parte de la Academia de Artes y Ciencias y Cinematográficas.

‘Toy Story 2’: la esperada secuela Tras el éxito de taquilla, la secuela de ‘Toy Story’ volvió a correr a cargo de John Lasseter. En la segunda entrega, que llegó a los cines en 1999, la audiencia conoció a Al McWhiggin, un ambicioso coleccionista de juguetes que secuestra a Woody para venderlo como pieza de museo. Buzz Lightyear liderará la misión de rescate, acompañado por los demás juguetes de Andy. La secuela se coronó como mejor comedia o musical en los Globos de Oro y esta vez Randy Newman sí se llevó el Óscar a mejor canción original por ‘When she loved me’.

‘Toy Story 3’: la más aclamada Los fans de la saga tuvieron que esperar más de diez años para el estreno de la tercera aventura de los juguetes de Andy, pero ésta no defraudó y se convirtió en la película de animación más taquillera de la historia, un récord que mantuvo hasta la llegada a los cines de ‘Frozen’, en 2013. ‘Toy Story 3’ presenta a un Andy camino de la universidad y, a sus juguetes, preocupados por el futuro que les espera. Su destino será la guardería, un lugar que al principio resulta agradable, y que se encuentra bajo el mando del oso Lotso, un líder carismático. Dirigida esta vez por Lee Unkrich, la tercera película propone una equilibrada combinación humor, acción y emotividad que favoreció el consenso de la crítica especializada: logró el premio a la mejor película de animación en los BAFTA, los Globos de Oro y los Óscar, donde además volvió a ganar la mejor canción y obtuvo otras tres nominaciones, incluida mejor película.