Hay un amigo en mí: música, literatura y animación en la nueva parada de 'La estación azul de los niños'

La estación azul de los niños, el espacio radiofónico dirigido al público infantil y a quienes conservan el recuerdo de la infancia, estrena esta semana una nueva edición bajo el título Hay un amigo en mí, inspirado en la célebre canción de la banda sonora de Toy Story. El programa convierte esta melodía en el eje conductor de una entrega marcada por la música, la literatura y la participación de los oyentes.

La música de 'Toy Story' impulsa el concurso del programa La conocida canción que acompaña a las aventuras de Woody y Buzz Lightyear sirve como punto de partida para una de las secciones más destacadas del episodio: el concurso musical del programa. A través de esta propuesta, La estación azul de los niños premia a sus participantes con cuentos, reforzando así su apuesta por fomentar la lectura entre el público infantil. La estación azul de los niños - Imagen de la película 'Toy Story' El espacio mantiene además su tono cercano y participativo al dar voz a los llamados “pequeños pasajeros”, protagonistas habituales del programa. En esta ocasión, los niños comparten mensajes y reflexiones relacionadas con el cuerpo y las emociones, una sección que invita a la escucha y al reconocimiento de la propia identidad desde edades tempranas.