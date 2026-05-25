Hay un amigo en mí: música, literatura y animación en la nueva parada de 'La estación azul de los niños'
- El programa infantil de radio dedica su última entrega a la amistad, la creatividad y la participación de sus oyentes más jóvenes
- La banda sonora de Toy Story, los Premios SM 2026 y la serie Bluey centran un espacio que vuelve a reforzar el vínculo con su “familia pasajera”
La estación azul de los niños, el espacio radiofónico dirigido al público infantil y a quienes conservan el recuerdo de la infancia, estrena esta semana una nueva edición bajo el título Hay un amigo en mí, inspirado en la célebre canción de la banda sonora de Toy Story. El programa convierte esta melodía en el eje conductor de una entrega marcada por la música, la literatura y la participación de los oyentes.
La música de 'Toy Story' impulsa el concurso del programa
La conocida canción que acompaña a las aventuras de Woody y Buzz Lightyear sirve como punto de partida para una de las secciones más destacadas del episodio: el concurso musical del programa. A través de esta propuesta, La estación azul de los niños premia a sus participantes con cuentos, reforzando así su apuesta por fomentar la lectura entre el público infantil.
El espacio mantiene además su tono cercano y participativo al dar voz a los llamados “pequeños pasajeros”, protagonistas habituales del programa. En esta ocasión, los niños comparten mensajes y reflexiones relacionadas con el cuerpo y las emociones, una sección que invita a la escucha y al reconocimiento de la propia identidad desde edades tempranas.
Premios literarios y animación para cerrar el viaje
La literatura infantil también ocupa un lugar relevante en esta nueva emisión gracias a la celebración de los Premios SM 2026, uno de los reconocimientos más destacados dentro del ámbito editorial destinado a niños y jóvenes. El programa aprovecha la ocasión para acercar estos galardones a sus oyentes y poner en valor la creación literaria dirigida a las nuevas generaciones.
La entrega concluye con una declaración de admiración hacia Bluey, la popular serie de animación disponible en Clan y convertida en un fenómeno entre el público familiar. Sus historias cotidianas y su enfoque sobre la infancia encajan con el espíritu del programa, que vuelve a agradecer el apoyo de quienes integran su ya habitual “familia pasajera”.
Con esta nueva parada, La estación azul de los niños reafirma su compromiso de combinar entretenimiento, cultura y participación en un formato pensado para compartir en familia.