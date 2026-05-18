La Estación Azul de los Niños viaja a Senegal y al corazón de la sororidad

La Estación Azul de los Niños vuelve esta semana con una propuesta que reivindica el poder de las historias para acercar culturas y tender puentes entre generaciones. En su nueva edición, el programa de radio para niños —y para quienes aún recuerdan haberlo sido— presenta un cuento de la tradición oral de Senegal que pone el acento en la sororidad y la solidaridad. La narración llega de la mano de Ana Griott, cuentacuentos habitual del espacio, que recupera una historia transmitida durante siglos para recordar el valor de la cooperación y la fuerza de los vínculos entre mujeres.

Portada del libro 'El esplendor de los mares', Premio Edebé 2026

El programa, además, incorpora la lectura del Premio Edebé de Literatura Infantil y Juvenil 2026, El esplendor de los mares, novela de Paloma Bordons que mezcla aventura, viaje y emoción familiar. La combinación de narraciones tradicionales y literatura contemporánea marca una edición especialmente diversa, que se completa con un concurso musical pensado para unir generaciones a través de canciones compartidas.

Un cuento africano que fortalece lazos

El cuento senegalés elegido para esta emisión explora temas fundamentales para la convivencia y la vida comunitaria. En él, la sororidad se convierte en un motor narrativo que transforma conflictos en aprendizajes colectivos. Ana Griott, fiel a su estilo, adapta la historia manteniendo su esencia popular, invitando tanto a niños como a adultos a reconocer en esos relatos ancestrales preguntas y emociones que siguen vigentes.

El programa refuerza así su apuesta por la diversidad cultural y por el acceso a narraciones que amplían la mirada del público joven. A través de este cuento, el programa recuerda que la oralidad sigue siendo una herramienta poderosa para transmitir valores y para crear comunidad más allá de fronteras y edades.

Aventura a bordo de un transatlántico inquietante

La otra gran propuesta literaria del programa es El esplendor de los mares, la obra galardonada con el Premio Edebé 2026. En ella, Tella y Pau emprenden un viaje inesperado: su abuela decide embarcarlos rumbo a Buenos Aires para pasar la Navidad con su madre. Aunque el crucero promete descanso y diversión, la travesía se revela mucho más agitada de lo esperado. Entre incertidumbres, descubrimientos y tensiones familiares, los protagonistas navegan tanto el océano como sus propias emociones.

El programa completa su menú con una nueva edición del concurso musical, en la que se seleccionan canciones capaces de unir a distintas generaciones. El Radioduende Preguntón aporta un pack lector como regalo, un guiño a la fidelidad de la audiencia. De este modo, 'La Estación Azul de los Niños' reafirma su identidad como una “familia pasajera” que cada semana se reúne alrededor de historias, música y palabras compartidas.