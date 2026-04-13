Suricatas, emociones y mucha música en 'La estación azul de los niños'

El programa de radio para niños —y para todo aquel que alguna vez lo fue— está de aniversario. Quince años acompañando a familias, despertando la imaginación de los más pequeños y creando momentos compartidos que ya forman parte de la memoria emocional de miles de oyentes. Y seguimos con nuestra celebración particular con una propuesta tan entrañable como inolvidable: los suricatas toman el protagonismo en una edición muy especial.

Uno de los platos fuertes de esta semana es la recomendación de la película Tafiti y sus amigos, una historia con raíces literarias que pone en el centro a una valiente suricata. Tafiti ha crecido con una idea muy clara: “las suricatas se quedan con los suyos”. Así se lo ha enseñado su abuelo, en un entorno tan exigente como el desierto, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Púas, un simpático cerdo salvaje con el que, en teoría, no debería entablar amistad.

Fotograma de la película 'Tafiti y sus amigos'

La historia da un giro cuando Púas es atacado por un águila y Tafiti decide ayudarlo, desafiando las normas que siempre le han inculcado. Este acto desencadena una serie de acontecimientos que pondrán a prueba el valor, la lealtad y la importancia de la amistad. Un accidente inesperado deja al abuelo de Tafiti en grave peligro, y solo una mítica flor azul del desierto puede salvarlo. Así comienza una aventura que demuestra que, aunque el camino parezca solitario, compartirlo puede marcar la diferencia.

Educación emocional: aprender a hablarse bonito

Fiel a su compromiso con el desarrollo integral de los niños, el programa sigue apostando por la educación emocional. En esta ocasión, lo hace a través del libro Me hablo bonito (Ed. Carambuco), una obra que invita a los más pequeños a comprender el origen de sus emociones y a desarrollar herramientas para gestionarlas de forma saludable.

Portada del libro 'Me hablo bonito', editorial Carambuco

Clara, la protagonista, es una niña que siempre ha sabido disfrutar de la vida, pero que últimamente siente una nube oscura que la acompaña. Tristeza, nerviosismo y confusión forman parte de su día a día hasta que aparece Cuca, una luciérnaga mágica que la guía en un viaje transformador. A través de esta historia, los oyentes descubren la importancia del diálogo interno y cómo las palabras que nos decimos pueden cambiar nuestra forma de sentir.

Detrás de este proyecto están profesionales como Carmen Esteban, psicóloga especializada en infancia y adolescencia, que acerca el conocimiento emocional a las familias de forma accesible y cercana. Junto a ella, la ilustradora Ingrid Valls aporta un universo visual lleno de ternura y creatividad, demostrando que el arte también educa y emociona.

Música, concursos y una comunidad que crece

El aniversario no estaría completo sin la participación de los verdaderos protagonistas: los niños. A través del concurso musical con el Radioduende Preguntón, los pequeños oyentes comparten sus voces, sus historias y su entusiasmo. Personajes tan queridos como Lilo, Stitch o incluso Elvis Presley se cuelan en esta fiesta sonora que mezcla diversión, aprendizaje y participación.

Quince años después, el programa no solo celebra su trayectoria, sino también la comunidad que ha construido: una auténtica “familia pasajera” que sigue creciendo con cada emisión.

¡Gracias por estar ahí!