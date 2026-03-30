Literatura, inclusión y grandes historias en 'La estación azul de los niños'

El programa de radio para niños —y para todos aquellos que aún recuerdan haberlo sido— celebra su 15º aniversario con una edición muy especial llena de libros, aventuras y reflexión. Para conmemorar esta fecha tan significativa, el espacio radiofónico propone un recorrido por lecturas que emocionan, inspiran y abren conversaciones importantes en familia y en el aula.

Una aventura mágica sobre el amor y los cambios en la familia

Nuestra celebración de esta semana comienza con “Te quiero igual que siempre” (Ed. Lunwerg), el primer libro infantil de la reconocida actriz Keira Knightley. La historia sigue a una niña cuya vida tranquila cambia con el nacimiento de su hermana pequeña. Una noche, mientras escucha a su madre cantar la misma nana que antes era solo para ella, la protagonista cae en un sueño mágico. Montada a lomos de su gato, emprende un viaje fantástico por bosques encantados y mares embravecidos, siguiendo las notas de la canción de su madre para encontrar el camino de regreso a casa.

"Imagen de la portada del libro "Te quiero igual que siempre""

En este delicado debut literario, Knightley explora temas como el cambio, la aceptación y el amor familiar. Las ilustraciones, exuberantes y delicadas a la vez, acompañan la emoción de esta fábula atemporal pensada para lectores de todas las edades.

Inclusión, clásicos y nuevas conversaciones a través de los libros

El programa también recuerda uno de los papeles más emblemáticos de la actriz en “Orgullo y prejuicio”, rindiendo homenaje a Jane Austen cuando se cumplen 250 años de su nacimiento. Con el libro “El mundo de Jane Austen” (Sushi Books), los oyentes descubren una mirada diferente sobre la célebre autora. Lejos de la imagen de una escritora de vida tranquila y sin grandes acontecimientos, la obra propone un viaje por los lugares donde vivió y escribió Austen, ayudando a comprender mejor su proceso creativo, sus inspiraciones y la personalidad de una autora cuyos personajes siguen enamorando a lectores dos siglos después.

"Imagen de la portada del libro “El mundo de Jane Austen”"

La tercera propuesta del programa llega cargada de valores con “El niño invisible” (Best Buddies Spain), un libro que apuesta por la inclusión de los niños con discapacidad intelectual. A través de esta historia, se invita a reflexionar sobre lo que significa una inclusión real en el aula y en la vida cotidiana. El cuento destaca el poder de la empatía, la amistad y la diversidad, convirtiéndose en una herramienta ideal para familias, centros educativos y bibliotecas que quieran abrir diálogos sobre respeto y convivencia. Además, incluye una sección final con preguntas para fomentar la reflexión tanto en casa como en el aula.

"Imagen de la portada del libro “El niño invisible”"5

Como es tradición, el programa sigue dando protagonismo a sus oyentes más jóvenes, escuchando sus voces y premiando su participación con un pack lector en su concurso musical.

Quince años después de su nacimiento, el programa continúa creciendo junto a su audiencia, manteniendo intacta su misión: acercar la literatura a los más pequeños y crear una comunidad de lectores que, como dicen sus propios oyentes, forman parte de esta gran “familia pasajera”.