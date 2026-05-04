Cuentos desde el desierto: Un viaje a tierras lejanas en "La estación azul de los niños"

El programa radiofónico La estación azul de los niños cumple 15 años y lo celebra con una edición muy especial que transporta a sus oyentes a un desierto tan simbólico como evocador. Fiel a su esencia —dirigida a niños y también a adultos que conservan viva su imaginación—, la emisión combina literatura, tradición oral y participación de su audiencia en un viaje sonoro lleno de sensibilidad.

Esta semana, bajo el título Cuentos desde el desierto, el programa arranca con la lectura de Los mapas del agua (Ed. Anaya), una obra que sumerge a los oyentes en un mundo donde el agua es un bien sagrado y escaso. La historia presenta a las N’Wone, las llamadas mujeres-agua, guardianas capaces de escuchar los secretos del desierto: desde el leve aleteo de aves hasta el murmullo oculto de corrientes subterráneas. La protagonista, Nanga, apenas una niña de ocho años, se enfrenta a un destino que llega demasiado pronto: sustituir a su madre y salvar a su pueblo de la sequía.

"Portada del libro 'Los mapas del agua'

El relato pone sobre la mesa temas como la responsabilidad precoz, el miedo y el crecimiento personal. Nanga envidia la libertad de su hermano Rai, ajeno al peso de una misión que podría cambiar el destino de todos. Mientras el agua del pozo se vuelve salobre y amenaza con desaparecer, la niña deberá encontrar fuerzas para asumir un papel que nadie cree que esté preparada para desempeñar.

La propuesta literaria se complementa con La cabra roja, un cuento de la tradición oral saharaui narrado por la cuentacuentos Ana Griott, filóloga, escritora, editora y narradora. Nacida en León, su abuela callaba cuentos. Así que pronto aprendió a escuchar el silencio y a querer a los que no tienen voz, a los que no cuentan. Tanto que, años después y ya instalada en Madrid, se propuso escribir una tesis doctoral sobre la literatura de los que ni escriben ni leen. Y así, investigando en la tradición oral, fue a dar en 1992 con la narración oral. Y empezó a contar, y desde hace más de veinte años no calla. Su intervención aporta una dimensión cultural y ancestral al programa, reforzando el valor de las historias transmitidas de generación en generación.

Como es habitual, la audiencia también tiene voz. En esta ocasión, los “pequeños pasajeros” comparten sus recuerdos sobre el apagón ocurrido hace un año, generando un espacio de reflexión colectiva donde la experiencia infantil se convierte en testimonio valioso.

La estación azul de los niños reafirma su compromiso con la imaginación, la literatura y la escucha activa. Quince años después de su inicio, el programa sigue siendo un refugio para quienes creen en el poder de las historias para emocionar, enseñar y acompañar.