Del apagón a la sabana: ‘La estación azul de los niños’ celebra 15 años de historias compartidas

El espacio radiofónico 'La estación azul de los niños', referente cultural para el público infantil y familiar, celebra su decimoquinto aniversario con una edición repleta de cuentos, reconocimientos literarios y agradecimientos a una audiencia fiel que el programa define como su “familia pasajera”. Quince años después de su nacimiento, el formato mantiene intacta su esencia: acercar la lectura, la imaginación y la creatividad a niños y mayores a través de las ondas.

Una tarde sin pantallas

La celebración arrancó con la lectura de El apagón (Editorial Nube Ocho), un álbum ilustrado que conecta con un episodio muy presente en la memoria reciente de los españoles: el corte eléctrico vivido en abril de 2025. La obra narra la historia de Paula, su perrita y su padre, además de sus vecinos Saida, Felipe y Luna, quienes ven cómo su edificio queda completamente a oscuras.

"Portada del libro 'El apagón'"

Lejos de presentar el apagón como una tragedia doméstica, el libro convierte la falta de electricidad en una oportunidad inesperada. Sin televisión, ordenadores ni teléfonos, los personajes recuperan el juego compartido y la convivencia cara a cara. El mensaje resulta claro: a veces desconectar de las pantallas permite reconectar con los demás.

Reconocimiento al talento literario

El programa también dedicó un espacio destacado a felicitar a las ganadoras de los Premios Edelvives 2026, dos de los galardones más relevantes de la literatura infantil y juvenil en España.

Por un lado, Lola Llatas recibió el Premio Aladelta por El jardín de los balones perdidos, una historia protagonizada por Luis Alfonso, un niño que pierde su balón en un jardín prohibido, supuestamente custodiado por una bruja temible. La aventura propone una reflexión sobre los prejuicios, el valor y la importancia de cuestionar aquello que todos dan por cierto.

"Portada del libro 'El jardín de los balones perdidos'"

Por otro, Mónica Rodríguez fue reconocida con el Premio Alandar por Nara, una novela ambientada en el verano de 1938. La protagonista, una niña que busca a su hermano reclutado durante la Guerra Civil, emprende un viaje marcado por la dureza del conflicto y la esperanza de encontrar humanidad en medio del caos.

"Portada del libro 'Nara'"

Viaje sonoro hasta la sabana

La participación del público volvió a ocupar un lugar central gracias al VI Concurso de Podcast Escolar, impulsado por RNE y Elocuencias. El programa agradeció la implicación de centros educativos y estudiantes, cuya creatividad sonora permitió trasladar a los oyentes hasta la sabana africana mediante una de las piezas participantes.

Esta iniciativa confirma el compromiso del espacio con nuevas formas de narrar y escuchar, donde los niños no solo reciben historias, sino que también las crean.

Una fiesta con ritmo de Elvis

La emisión especial concluyó con el sorteo de un pack lector acompañado por la música de Elvis Presley, poniendo el broche festivo a una jornada cargada de emoción y memoria radiofónica.

Quince años después, 'La estación azul de los niños' demuestra que la radio sigue siendo un lugar privilegiado para contar historias, despertar la curiosidad y recordar que nunca se es demasiado mayor para seguir viajando con la imaginación.