Pequeñas cosas, pequeños felices en 'La estación azul de los niños'

El programa de radio para niños —y también para todos aquellos adultos que todavía conservan intacta la mirada de la infancia— celebra su decimoquinto aniversario convertido en un auténtico refugio para la imaginación, la ternura y las emociones compartidas. Bajo el título Pequeñas cosas, pequeños felices, el espacio radiofónico conmemora sus quince años en antena poniendo el foco precisamente en aquello que da sentido a la vida cotidiana: los pequeños detalles capaces de arrancar una sonrisa, despertar un recuerdo o reconfortar en los días difíciles.

La celebración llega cargada de mensajes de cariño enviados por los oyentes, a quienes el programa llama cariñosamente “pasajeros”. El contestador del espacio se ha llenado durante las últimas semanas de voces de niños, madres, padres y antiguos oyentes que han querido compartir cuáles son esas pequeñas cosas que les hacen felices: el olor de la lluvia, leer bajo una manta, escuchar cuentos antes de dormir, abrazar a alguien querido o cantar una canción en familia. Historias sencillas, pero profundamente humanas, que reflejan el espíritu que el programa ha mantenido vivo durante tres lustros.

Una celebración hecha de emociones compartidas

El aniversario no solo supone una mirada al pasado, sino también una reafirmación de los valores que han acompañado al programa desde sus inicios: la imaginación, la empatía, la creatividad y la importancia de escuchar a los demás. A lo largo de estos quince años, el espacio se ha consolidado como un lugar donde la infancia es tratada con sensibilidad e inteligencia, alejándose del ruido y las prisas para reivindicar la escucha pausada y el poder de las historias.

En esta edición especial, las voces de los oyentes han tenido un protagonismo absoluto. Cada mensaje recibido en el contestador se ha convertido en una pequeña cápsula de felicidad compartida. Algunos recuerdan viajes en coche escuchando el programa en familia; otros cuentan cómo crecieron acompañados de cuentos y canciones emitidos en la radio. También hay quienes aseguran que, incluso siendo adultos, siguen encontrando en el programa un lugar seguro donde volver a sentirse niños.

“Yo voy conmigo”, un canto a la autenticidad

La literatura infantil ocupa también un lugar destacado en este aniversario con la lectura del álbum ilustrado Yo voy conmigo, de la autora Raquel Díaz Reguera. El libro narra la historia de una niña a la que le gusta un niño que aparentemente no se fija en ella. Sus amigos comienzan entonces a aconsejarle que cambie: que se quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas e incluso sus alas y su manera de hablar.

Portada del libro 'Yo voy conmigo'

Poco a poco, la protagonista deja atrás todo aquello que la define hasta darse cuenta de que ya no es ella misma. Aunque el niño finalmente la mira, comprende que no merece la pena gustarle a alguien si para conseguirlo tiene que dejar de ser quien es realmente. Entonces decide recuperar sus coletas, sus gafas, sus palabras y todo aquello que la hace única.

La elección de este cuento no es casual. El programa ha querido aprovechar la efeméride para lanzar un mensaje claro sobre la importancia de la autoestima y la autenticidad, especialmente entre los más pequeños. En una sociedad marcada por las comparaciones y la necesidad constante de aprobación, la historia se convierte en una poderosa invitación a quererse y aceptarse tal como uno es.

Amistad, solidaridad y música para seguir viajando

La celebración también ha tenido espacio para la solidaridad gracias a la colaboración con la ONG Coloria, una organización que trabaja para crear vínculos de amistad y apoyo entre niños y niñas de distintas realidades. A través de esta iniciativa, el programa continúa apostando por construir puentes entre la imaginación y el compromiso social, demostrando que la radio también puede ser una herramienta para transformar el mundo desde la cercanía y la empatía.

Otro de los momentos más emotivos llegó con el regalo musical enviado por Crescendo, el programa de Radio Clásica que tantos seguidores comparte con este espacio infantil. El gesto fue recibido con enorme cariño por el equipo y por los oyentes, que celebraron esta unión entre programas hermanados por el amor a la cultura y la sensibilidad artística.

Quince años después de su nacimiento, el programa continúa demostrando que las pequeñas cosas siguen siendo las más importantes. Un cuento, una canción, una voz amiga o un mensaje en un contestador pueden convertirse en auténticos tesoros cuando se comparten. Y precisamente ahí reside el secreto de esta “familia pasajera”: en recordar, semana tras semana, que la felicidad muchas veces cabe en los detalles más pequeños.