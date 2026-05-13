Desde una galaxia muy, muy lejana… llega a La 1 'Star Wars', la trilogía original

RTVE emitirá este sábado y domingo la trilogía original de la saga ‘Star Wars’, ‘Episodio IV: Una nueva esperanza’, ‘Episodio V: El Imperio contraataca’ y ‘Episodio VI: El retorno del Jedi’ a solo una semana del estreno en cines de la última película de la franquicia, ‘The Mandalorian & Grogu’. Una cita imprescindible para los fans de toda la vida y para aquellos que aún no han explorado una de las sagas más taquilleras de la historia del cine. Este fin de semana, que La 1 te acompañe.

‘Episodio IV: Una nueva esperanza’, donde empezó todo El ciclo arranca con la película que transformó para siempre el cine de ciencia ficción. En ‘Una nueva esperanza’, dirigida por George Lucas y estrenada en 1977, Mark Hamill interpreta a Luke Skywalker, un joven granjero del planeta Tatooine cuyo destino se tuerce el día en que detecta un mensaje de socorro de la Princesa Leia, a quien da vida Carrie Fisher. Junto al carismático contrabandista Han Solo (Harrison Ford), el sabio Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) y los inseparables C-3PO y R2-D2, Skywalker se embarca en una misión que enfrentará a la Alianza Rebelde con el temible Imperio Galáctico y su arma definitiva: la Estrella de la Muerte. Al otro lado (oscuro), uno de los villanos más icónicos de la gran pantalla: Darth Vader. La película ganó seis premios Óscar y fue nominada a diez, entre ellos, el de Mejor película.

‘Episodio V: ‘El Imperio contraataca’, la joya de la saga Fotograma de 'El imperio contraataca' El Imperio responde con un ataque devastador contra los rebeldes en el planeta helado Hoth, lo que obliga a los héroes a separarse. Luke viajará hasta el remoto y pantanoso planeta Dagobah para entrenarse con el maestro Yoda, mientras Han Solo y la Princesa Leia huyen a las nubes de Bespin. Irvin Kershner fue el encargado de dirigir la secuela de la historia de George Lucas en 1980, para la crítica y el público, la mejor película de toda la saga. ‘El Imperio contraataca’ contiene la que, por aquel entonces, se consideró la escena más inesperada de la historia del cine. Un clásico.