'El Grand Prix del Verano' enfrenta a Balanegra y Zumárraga en la segunda entrega de 2026
La competición continúa en 'El Grand Prix del Verano'. Tras un estreno que conquistó de nuevo a la audiencia, el concurso más divertido de la televisión regresa a La 1 con el enfrentamiento entre Balanegra (Almería) y Zumárraga (Guipúzcoa), dos localidades que lucharán por hacerse con un puesto en las semifinales. Ramón García volverá a ponerse al frente del programa acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la inseparable Vaquilla, en una noche repleta de humor, emoción y espectaculares pruebas.
'El Grand Prix del Verano' volvió por todo lo alto el lunes 13 de julio y fue el espacio más visto de La 1 en su estreno, con 1.427.000 espectadores, un 16,8% de cuota de pantalla y 4.285.000 contactos. Fue su mejor cuota de las tres últimas ediciones y su estreno más visto desde 2024, confirmando el respaldo del público a uno de los formatos más emblemáticos del verano.
Balanegra y Zumárraga, cara a cara
La localidad almeriense contará con el apoyo de Torito, que ejercerá de padrino del equipo azul, mientras que la campeona de tenis Garbiñe Muguruza defenderá los colores de Zumárraga como madrina del conjunto amarillo. Ambos vivirán la competición desde dentro y tratarán de guiar a sus vecinos hacia la victoria.
Los concursantes tendrán que demostrar su habilidad, rapidez y trabajo en equipo en algunas de las pruebas más divertidas del programa. No faltarán desafíos como 'Hámsters a la carrera' y 'Patata caliente', que pondrán a prueba los reflejos y la coordinación de los equipos. Además, esta segunda entrega incorporará una nueva gymkana, 'Apicultura de altura', en la que los participantes deberán superar un recorrido lleno de obstáculos, equilibrio y mucha destreza.
Una noche llena de diversión
Caídas imposibles, chapuzones, carreras y mucho humor volverán a ser los ingredientes de una nueva entrega de 'El Grand Prix del Verano', que mantiene intacta la esencia de uno de los formatos más queridos por el público y que cada semana reúne a toda la familia frente al televisor. Solo uno de los dos municipios logrará imponerse en este segundo duelo de la edición y dar un paso más hacia el objetivo de proclamarse campeón del verano.