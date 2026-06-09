RTVE muestra el lado más humano de la Selección Española en la docuserie 'Denominación de origen. La forja de un sueño'

En la víspera de su esperado debut en el Mundial de 2026, RTVE se cuela en las entrañas de la Selección Española con el estreno este domingo en prime time de ‘Denominación de origen’, una docuserie que permite descubrir la faceta más humana, las trayectorias, los momentos decisivos, los miedos y las aspiraciones de una generación única de futbolistas. La serie abre las puertas de un vestuario al que muy pocos han tenido acceso y ofrece el retrato más íntimo, humano y exclusivo realizado hasta la fecha sobre la Selección.

Las historias no contadas de una generación ganadora En cada uno de los cuatro episodios de 52 minutos de ‘Denominación de origen’, serie producida por RTVE en colaboración con Asimétrica Films, la audiencia conocerá de primera mano las historias inspiradoras de sus ídolos: Lamine Yamal, Pedri, Nico Williams, Rodri Hernández, Marc Cucurella o Gavi, por nombrar solo unos pocos… hoy son estrellas mundiales, brillan en los mejores clubes, pero a ojos de muchos continúan rodeados de misterio. El objetivo de esta docuserie es acercar su lado más personal e íntimo, conocerles a través de su entorno. Las conversaciones con sus familiares, amigos de la infancia y entrenadores que les han visto crecer en diferentes etapas de su carrera, harán posible que España no solo los admire, sino que los entienda: descubrir los desafíos que superaron para liderar a la Selección rumbo al Mundial 2026, y cómo sus orígenes fueron clave para resistir y llegar hasta aquí. Para ello, 32 internacionales españoles fueron entrevistados en exclusiva, junto a sus familiares, amigos y personas más próximas, con el objetivo de conocer desde la máxima cercanía a quienes representarán a España en el Mundial de 2026. Un viaje que comienza con la llegada de Luis de la Fuente al banquillo de la Selección, continúa con las conquistas de la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024 y culmina con la clasificación para el Mundial.

Capítulo 1 El documental viaja al lugar en el que se forjó el talento y la personalidad de Lamine Yamal, descubre cómo ha vivido Nico Williams su año más convulso o todo lo que no se contó del nombramiento de Luis de la Fuente como seleccionador. Se adentra en la cabeza del seleccionador para entender por qué elegir a Unai Simón, David Raya y Joan García para defender la portería de España en el Mundial. La cita más esperada del mundo del fútbol, esa a la que Borja Iglesias un día renunció y por la que Mikel Merino está dispuesto a hacer cualquier sacrificio. “He llorado, he sufrido un montón, pero he aprendido mucho. Tenía hábitos muy malos para ser futbolista. La dieta, la hora de irme a dormir y, sobre todo, los entrenamientos de después de entrenar. Prefiero estar en el Athletic que ganar cinco Champions o dos ligas en otro equipo”, señala en este primer capítulo Nico Williams. “Desde que debuté hasta el día de hoy siempre se ha cuestionado la portería de la selección, incluso ganando la Eurocopa. Siempre ha habido porteros que han jugado en mejores equipos que el Athletic. Siempre ha habido porteros que han tenido mejores números que Unai Simón. Siempre ha habido porteros que, por datos, han merecido jugar por delante de Unai. Estoy acostumbrado”, comenta Unai Simón. “Fue duro porque estaba renunciando a un sueño (la selección española) que creo que cualquier jugador tiene. Lo hice porque no era justo lo que estaba sucediendo, porque el impacto social era enorme, y porque no me sentiría bien si no lo hubiese hecho”, asegura Borja Iglesias en el capítulo. Luis de la Fuente señala que “como desgraciadamente no sabían de qué generación soy, de dónde vengo, quizás esas actitudes de algunos medios, desconociéndome, que fue su error, lo único que hizo fue motivarme mucho más”.

Capítulo 2 “Son ricos, guapos y famosos”. ¿Justifica esto amenazas, insultos y vejaciones? Los jugadores reflexionan sobre situaciones que les han hecho plantearse su continuidad en el deporte. Este episodio mostrará el nacimiento del binomio que marcará el fútbol europeo, el viaje a contracorriente de Dani Olmo, el mayor desafío al que se enfrentó la familia Cucurella y cómo Stuttgart y el apellido Merino riman de la manera más asombrosa. “Estoy convencido de que si no hubiera tenido tanto, tanto odio en la Eurocopa, el penalti que yo fallo contra Italia no lo hubiera fallado”, asegura Álvaro Morata en esta segunda entrega. Ferran Torres reconoce que “hay momentos en los que empiezas a perder confianza, a perder esa alegría, esas ganas por volver a entrenar al día siguiente, a levantarte al día siguiente”. Álex Baena apunta que recibió “mucho odio sin ninguna explicación. Llega un momento que le mandé un mensaje al psicólogo, que no merecía la pena seguir y que lo quería dejar”. “Piensas que te comes el mundo y el mundo es muy grande. El mundo te come a ti”, señala Álex Grimaldo y Marc Cucurella confiesa que “ver a tu hijo sufrir yo creo que es de las cosas más duras que hay”.

Capítulo 3 ¿Por qué Pedri no es hoy jugador del Real Madrid? ¿Cómo es el pueblo de España del que han salido tres campeones internacionales? El capítulo recorre el ascenso a los cielos y el descenso a los infiernos de Lamine Yamal y descubre la España de los abuelos y de las madres coraje, figuras clave en el éxito de nuestra Selección. Pedri señala que tuvo “la oportunidad de probar en un equipo grande como el Madrid, pero bueno, justo nevó, hubieron muchos factores que no se dio y me dijeron que no tenía ese nivel para estar en ese equipo y me fui para para mi casa”. Por su parte Gavi confiesa que la segunda lesión le “reventó anímicamente”. “Me dijeron (que estaría de baja) unas tres semanas. Al despertar de la anestesia me dijeron que tenía cinco o seis meses parado. Quería matar al doctor”.